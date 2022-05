Diesel e benzina, brutta sorpresa al rifornimento: i prezzi tornano a crescere

Tornano a lievitare i prezzi dei carburanti, con la verde che supera abbondantemente il muro degli 1,80 euro al litro nonostante i tagli temporanei del governo sulle accise. Eni e Q8 hanno aggiornato all'insù il listino della verde di due centesimi, mentre Tamoil di tre centesimi. Ip ha invece ritoccato di 2 centesimi sia i prezzi di benzina che di diesel. Facendo una panoramica sul portale "Osservaprezzi carburanti" del Ministero dell'Economia, a Forlì è possibile ancora trovare verde e diesel sotto l'1,80 euro in due stazioni di servizio: la Tamoil di viale Bologna (1,789 euro al litro per entrambe le tipologie di carburante) ed Energia Fluida in via Ravegnana (1,799 la verde e 1,759 il diesel). Nel comprensorio Forlivese anche l'area di servizio Conad di Meldola propone alla pompa entrambe le tipologie di carburante sotto la soglia dell'1,80 euro: per un litro di verde servono 1,788 euro, mentre per un litro di diesel 1,758. In modalità servito il prezzo dei carburanti supera i 2 euro.