Benzina e diesel, si alleggerisce il costo per il pieno: la verde scende sotto quota 1,9

Gli utenti della strada non hanno potuto credere ai loro occhi quando hanno visto sparire il 2 che apriva il prezzo al litro di benzina e diesel. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di giovedì, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,968 euro al litro (1,975 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,946 e 1,975 euro/litro (no logo 1,963). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,926 euro al litro (1,931 il dato precedente), con le compagnie tra 1,909 e 1,930 euro al litro litro (no logo 1,925). Ma nel Forlivese è possibile trovare verde e diesel a prezzi decisamente inferiori. Fare un pieno per un'auto media, con circa 40 litri di serbatoio, ora costa tra gli 72 e gli 78 euro per la benzina e tra gli 72 e gli 77 euro per il diesel, circa 10 euro in meno rispetto ad inizio luglio.

La mappa dei prezzi

Consultando infatti la mappa dell'Osservaprezzi elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è possibile notare diversi distributori con i carburanti al di sotto dell'1,9 euro al litro. All'Ip di via Costanzo Secondo, via Mattei e Largo Santa Chiara (vicino alla Cgil per intenderci) per un litro di verde in modalità "fai da te" occorrono 1,889 euro (diesel 1,859), così come alla stazione di servizio "Zannoni" in via Bidente, mentre all'Ip di via Giordano Bruno a Meldola verde e diesel viaggiano a 1,819 euro al litro. Sempre a Meldola, all'Ip di via Roma, per un litro di verde servono invece 1,828 euro. All'Ip di via Ravegnana la verde è a quota 1,839, mentre il diesel a 1,819.

La verde si trova sotto quota 1,9 euro anche in altri distributori del Forlivese, come ad esempio alla Tamoil di viale Bologna 82 dove il prezzo è fissato a 1,868 euro al litro e ai distributori "Ego" e alla "Gep" di via Decio Raggi, alla Tamoil (ex Repsol) lungo la Tangenziale per Faenza e da RobGas in via Ravegnana. Ma ci sono due distributori è possibile trovare entrambi i carburanti sotto quota 1,80 euro, all'area di servizio Conad di Meldola e da "Energia Fluida" in via Ravegnana: in entrambe le stazioni è possibile autorifornirsi al costo di 1,799 euro al litro.

Insomma, in vista dell'esodo per le vacanze c'è una buona notizia per gli automobilisti dopo settimane di rifornimenti con prezzi oltre i due euro al litro. E proprio pochi giorni fa, prima della fine del governo Draghi, un nuovo decreto ha prorogato fino al 21 agosto lo sconto su benzina e diesel. Lo sconto totale continuerà a essere di circa 30,5 centesimi al litro per benzina e diesel, considerando anche il risparmio sull’Iva, mentre per il metano sarà di circa 10,4 centesimi.