Prime elezioni Rsu alla Dorelan: al voto oltre l'80%, la Fillea Cgil è il sindacato con più preferenze

Lunedì, per la prima volta nella storia di Dorelan, i dipendenti hanno votato per eleggere la loro rappresentanza sindacale. "E' stato un giorno importante per i diritti e i valori collettivi - affermano Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil -. Finora i tentativi di eleggere una rappresentanza sindacale non avevano conseguito l’obiettivo, ma oggi i lavoratori e le lavoratrici si sono finalmente espressi tramite il voto, eleggendo la propria RSU grazie anche all’impegno profuso da tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di elezione, a partire dalla Commissione elettorale".

Alle prime elezioni Rsu in Dorelan ha votato più dell’80% degli aventi diritto. Primo sindacato Fillea Cgil con 104 voti su 222 voti validi, più di un terzo degli aventi diritto ha votato CGIL, Feneal Uil ha ottenuto 68 voti e Filca Cisl 50 voti. Compongono la neo eletta Rsu Nicola Cacchi (Fillea Cgil), Monia Zanfini (Fillea Cgil) e Pamela Sangiorgi (Fillea Cgil), Silvia Tassinari (Feneal Uil), Marco Fiori (Filca Cisl) e Gianni Corbara (Filca Cisl). Gli Rls sono Nicola Cacchi (Fillea Cgil, eletto con 62 voti), Sabrina Grifoni (Feneal Uil, eletta con 49 voti); Gianni Corbara (Filca Cisl eletto con 35 voti).

Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil "ringraziano i lavoratori che hanno partecipato a questo prezioso esercizio di democrazia; grazie a tutti i candidati e ai lavoratori che hanno espresso il loro voto per eleggere la Rsu che raccoglierà le istanze dei dipendenti per portarle all’azienda. Le tematiche da affrontare saranno numerose, in primis occorre dare vita a un confronto con l’azienda per avviare la contrattazione di secondo livello".