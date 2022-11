"Progettare in legno", due corsi gratuiti a Forlì: ultimi giorni per le iscrizioni

Venerdì 11 Novembre chiuderanno le iscrizioni per i due percorsi “Green bulding and digital: impianti fotovoltaici e soluzioni in legno per l'edilizia sostenibile" organizzati da Enfap Emilia Romagna. e Aeca. I due corsi gratuiti, uno livello base e uno di livello intermedio, intendono approfondire il mercato in forte crescita dell’edilizia in legno in Italia, e sono rivolti a persone residenti e/o domiciliate in Emilia Romagna. I corsi si svolgeranno nei mesi di novembre e dicembre nella sede di Forlì per una durata di 32 ore per ogni percorso. I partecipanti potranno acquisire conoscenze e competenze riguardo alla tecnologia dei materiali lignei, caratteristiche dei derivati del legno, valorizzazione dei materiali naturali, elementi di progettazione e digital design (Cad, Cam e altri applicativi).

Al termine verranno rilasciati attestati di frequenza. Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare l'Enfap Emilia Romagna al numero 0543 28235, chiedendo di Michele Rosetti e Sabrina Fabbri.