Recupero da 15 milioni per l'ex Sfir: nasce il primo "villaggio della bicicletta" in Italia con piste, didattica, bike cafè e un parco pubblico

L'area dismessa della ex Sfir, chiusa da oltre vent'anni, torna a vivere e a diventare uno dei cuori pulsanti produttivi e di svago di Forlimpopoli grazie ad un innovativo progetto di un'azienda del territorio, la Brn, che qui realizzerà il “Brn Village”, un primo villaggio in Italia tutto dedicato alla bicicletta. Si tratta di un progetto da 70.000 metri quadri di verde ad uso pubblico, piste ciclabili, pump track e bike café, il tutto connesso con la nuova sede di “Brn Bike Parts”.

Il recupero dell'area dismessa

Lo storico zuccherificio Sfir è un emblema di Forlimpopoli, un impianto che dava lavoro fisso e stagionale a centinaia di giovani del territorio, installato sul territorio negli anni ’60 e chiuso all’inizio degli anni 2000. Questo simbolo di una Romagna industriale del Dopoguerra da vent'anni era divenuto luogo di incuria, degrado e abbandono, un'area ormai considerata scarsamente recuperabile, viste le sue grandi dimensioni. Oggi invece torna riconsegnata alla città con un progetto che proietta Forlimpopoli nel 21° secolo, una riqualificazione integrata con il territorio che coniuga economia, ambiente, tempo libero, sport e benessere.

Il progetto del “villaggio”

“Brn” è un'azienda che si occupa della distribuzione di componenti e accessori per la bici, con oltre 2.500 punti vendita nel Paese e oltre 500 in Europa ed ha scelto di investire sul territorio costruendo la sua nuova sede operativa, per un totale di 15.500 metri quadri fra area logistica e direzionale in cui l’azienda trasferirà tutti i suoi magazzini, i suoi uffici e gli oltre 60 dipendenti attualmente impegnati. La nuova sede sarà una delle strutture che caratterizzeranno il Brn Village, all’interno del quale troveranno spazio anche un centro didattico per l’educazione stradale dei più piccoli, due circuiti per le bici Pump Track, un Bike Café e una “Piazza del Ciclista”. Il tutto immerso in un parco, riconsegnato alla comunità con oltre 500 nuove piantumazioni e un percorso ciclo-pedonale di quasi 2 km lineari che collega il parco agli altri percorsi ciclabili provenienti dal centro urbano. In quest’area trovano spazio tre piste dedicate ai ciclisti di oggi e di domani: da un lato infatti il tracciato didattico in manto gommato progettato per l’educazione civica e stradale che sarà a disposizione di tutte le organizzazioni e le scuole del territorio che potranno avvalersi anche di un’aula didattica in cui affrontare gli aspetti teorici della guida in bici su strada, dall’altro 2 Pump Track – percorsi tecnici per la Mountain Bike e il Freestyle – per un totale di 342 metri lineari e uno sviluppo complessivo di 3.200 metri quadri che fanno di questo impianto l’Area Pumptrack più grande d’Italia.

A pochi passi dai tracciati sorgerà inoltre un Bike Café di 560 metri quadri con 100 posti a sedere al coperto e 100 esterni, che erogherà esclusivamente alimenti e bevande per la salute e per lo sport, 100% biologiche e legate al territorio. Un luogo in cui celebrare l’alimentazione sana e stili di vita salutari, in cui saranno disponibili anche integratori per lo sport e alimenti per la salute prodotti da 'Buon Food', ramo aziendale di BRN attivo in ambito dell'alimentazione sportiva. Nel cuore del parco infine troverà spazio la “Piazza del Ciclista”, un’area parzialmente coperta in cui saranno installate tre differenti Bike Station, dotate dei principali strumenti e attrezzi per la cura e la riparazione della bici, abbinate a nove punti di ricarica universale per le batterie delle e-bike. Altra importante attrazione della Piazza del Ciclista, la “casetta dell’acqua funzionale”, in cui tutti i ciclisti avranno la possibilità di riempire la propria borraccia scegliendo fra un’acqua alcalina, un’acqua idrogenata e un’acqua mineralizzata, soluzioni ottimali per migliorare la loro idratazione e le loro performance.

L'investimento

Un’opera fortemente legata al territorio, dove la maggior parte delle aziende coinvolte nella realizzazione del progetto sono locali, così da rendere il Brn Village un vero e proprio “Parco a KM0” anche dal punto di vista realizzativo. Una sfida importante per Brn, per un investimento complessivo che supera i 15 milioni di euro. “Siamo felici e orgogliosi di questo progetto, speriamo che contribuisca a diffndere e rafforzare la cultura del ciclismo, della mobilità sostenibile e del benessere nel nostro paese”, spiega Gianluca Bernardi, amministratore delegato di 'BRN Bike Parts'. “Con il Brn Village abbiamo cercato di costruire uno spazio nel quale far coesistere mobilità sostenibile e alimentazione salutare. Questi due elementi rappresentano a pieno la filosofia della nostra azienda”. Aggiunge l'altro amministratore aziendale Marco Bernardi.

L'azienda

L'azienda Brn è stata fondata a Forlimpopoli negli anni ‘40, l’azienda ha saputo costruire negli anni una fitta rete di punti vendita in costante crescita, con oltre 2.500 rivenditori distribuiti su tutto il territorio nazionale e oltre 500 punti vendita in tutta Europa. Dai suoi esordi, grazie alla visione imprenditoriale della famiglia Bernardi, ha continuato a crescere ed evolversi, arrivando oggi ad essere capitanata dalla terza generazione: Marco e Gianluca Bernardi sono i nipoti del fondatore. Da Forlimpopoli oggi ha creato un network internazionale di collaborazioni, in continua espansione, con i più importanti marchi del mondo dei ricambi per ciclo, con un catalogo di oltre 8000 accessori per la bici.