Progetto Ristorando, i ragazzi speciali di Techne cucinano per Confartigianato

Un pranzo speciale quello preparato per Confartigianato dai ragazzi speciali di Ristorando, laboratorio di cucina di Techne, all’insegna dell’allegria, convivialità e tanta passione. Techne, ente di formazione di proprietà del Comune di Forlì (attraverso Livia Tellus Romagna Holding Spa) e del Comune di Cesena, ha dato avvio, già da tempo nella sua sede di Forlì, al laboratorio di cucina Ristorando, in cui una quindicina di ragazzi con disabilità ogni settimana si cimentano in attività pratiche di cucina domestica, supportati da docenti qualificati ed esperti del settore.

Il laboratorio di cucina è diventato negli anni una delle attività più amate e partecipate dai ragazzi: una cucina casalinga che permette loro di sperimentarsi proprio come fossero a casa ma senza dimenticare di trasmettere competenze spendibili in un contesto lavorativo. Ospiti graditi sono stati imprenditori associati e collaboratori di Confartigianato Forlì, il presidente dell’associazione, Luca Morigi, ed il segretario Mauro Collina, che con grande generosità hanno donato a ciascun ragazzo un uovo di Pasqua dell’Ail (Associazione Italiana contro le Leucemie). In occasione del pranzo i ragazzi, diventati cuochi, camerieri e baristi, si sono cimentati anche in una entusiasmante presentazione di se stessi e delle loro storie di vita.

“Abbiamo voluto donare un uovo di Pasqua a questi fantastici ragazzi - evidenzia Morigi - per ringraziarli della loro calorosa accoglienza e per avere cucinato per noi, con passione ed entusiasmo, questi gustosi piatti”. “Un sentito ringraziamento a Confartigianato Forlì ed ai suoi rappresentanti - sottolinea Lia Benvenuti, direttore generale di Techne - per questo momento di festa e di condivisione che ha reso i ragazzi felici e gratificati per l’ottimo lavoro di squadra che hanno, ancora una volta, dimostrato di saper fare”.