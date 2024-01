Promozione della legalità, il questore Claudio Mastromattei riceve i vertici di Legacoop Romagna

Il presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi e la coordinatrice delle attività sindacali Simona Benedetti sono stati ricevuti nei giorni scorsi dal nuovo questore di Forlì, Claudio Mastromattei. Durante l’incontro i dirigenti di Legacoop hanno presentato le caratteristiche del movimento cooperativo associato, che nel territorio forlivese e cesenate conta 144 cooperative, oltre 84mila soci, 14.500 lavoratori occupati e un valore della produzione che supera i 4,4 miliardi di euro. Il dialogo ha toccato i temi cardine dell’ordine pubblico, ma anche questioni considerate da sempre centrali da Legacoop come la promozione della legalità e il ruolo delle istituzioni a garanzia della sicurezza dei cittadini e della tutela dei diritti democratici fondamentali.

"Il movimento cooperativo - dice il presidente Lucchi - rappresenta un pezzo importante di questo territorio e per questo motivo si confronta da sempre su tutti i temi che sono fondamentali al fine di mantenere alta la qualità della vita e il benessere di tutta la comunità. Esprimiamo, quindi, il nostro più vivo ringraziamento al questore per l’interesse e lo spirito di collaborazione istituzionale con cui ci ha accolto. Le forze dell’ordine hanno un ruolo centrale per la tutela della legalità e siamo consapevoli della necessità che abbiano a disposizione spazi idonei a esercitare al meglio le loro funzioni. Per raggiungere tale obiettivo riteniamo sia doveroso coinvolgere anche gli enti locali e, se necessario, il tessuto economico e sociale".