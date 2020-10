Promozione del turismo insieme all'aeroporto Ridolfi: al via la fase operativa di InRomagna

È ufficialmente iniziata la fase operativa tra l’aeroporto Ridolfi di Forlì e la Dmc InRomagna, società promossa da Confcommercio e Confesercenti di Cesena, Forlì e Ravenna, costituitasi il 5 ottobre con l’obiettivo di rilanciare il turismo romagnolo. Lunedì mattina il presidente di F.A. srl Giuseppe Sivestrini e l’amministratore delegato Sandro Gasparrini hanno ricevuto la visita del presidente della Dmc Augusto Patrignani e della vicepresidente Monica Ciarapica, definendo gli uffici dove InRomagna si insedierà e dove sarà operativo il manager della società, che sarà ufficializzato nei prossimi giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durante l’incontro si è parlato anche dei piani futuri, con la precisa finalità di sviluppare proposte congiunte tra le due società sulla base di un unico comune obiettivo: l’incremento dei flussi turistici sul territorio e l’innalzamento dell’indice di internazionalizzazione. All’interno del Ridolfi, InRomagna avrà un ufficio a stretto contatto con quelli della direzione di F.A. srl ed un front office nell’aerostazione: entrambe le postazioni saranno attive negli stessi tempi in cui sarà operativo l’aeroporto forlivese. La Dmc metterà anche a disposizione degli operatori turistici strategie per sviluppare proposte innovative anche di tipo esperienziale e lavorerà in stretta sinergia con le compagnie aeree.