"Pronto intervento h24": la delegata Uil incassa il maggior numero di preferenze

Si sono svolte giovedì le assemblee dei dipendenti del "Pronto intervento h24" con il rinnovo dell'Rsu. La Uil ha visto l'elezione della delegata Veruska Arfelli, che ha incassato il più alto numero di voti. "Questo risultato riteniamo sia frutto del lavoro di squadra che la Uilm svolge quotidianamente per cercare di rappresentare al meglio le istanze di lavoratrici e lavoratori e non è affatto un punto di arrivo, bensì, un punto di partenza perché in questa difficile fase economica occorre impegno costante per difendere diritti sanciti contrattualmente e cercare di costruire nuovi spazi di tutela e rappresentanza", commentano dal sindacato. .