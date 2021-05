Punta di Ferro, alcuni negozi a rischio chiusura. I sindacati: "Siamo preoccupati, la direzione rifiuta il confronto"

"Come Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, ci siamo subito attivati richiedendo al Comune la convocazione di un tavolo istituzionale con presenza della direzione del centro, per esaminare la situazione e le conseguenti ricadute occupazionali" si legge in una nota dei sindacati

C'è preoccupazione per il futuro del centro commerciale "Punta di Ferro", dopo le segnalazioni pervenute alle organizzazioni sindacali circa l'abbandono di alcune insegne dei locali situati all'interno del più grande polo commerciale forlivese. "Come Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, ci siamo subito attivati richiedendo al Comune la convocazione di un tavolo istituzionale con presenza della direzione del centro, per esaminare la situazione e le conseguenti ricadute occupazionali" si legge in una nota dei sindacati.

"Purtroppo, con sorpresa ed amarezza, la direzione del centro commerciale in data mercoledì 28 aprile ha manifestato totale disinteresse alla partecipazione ad un eventuale tavolo di confronto. Pare inoltre che la direzione del Puntadiferro stia mettendo in atto una campagna di sensibilizzazione tra le catene commerciali qui presenti, volta ad una serrata simbolica per richiedere le aperture nei week-end" continua la nota.

"Se questo territorio vuole avere una prospettiva per il futuro, riteniamo che le relazioni sindacali siano lo strumento fondamentale per cercare di contenere e contrastare gli effetti della crisi che stiamo attraversando, salvaguardando così l’occupazione e la tenuta delle imprese ivi presenti, nonché il tessuto economico e sociale locale. Per questo giudichiamo grave ed irresponsabile il rifiuto della direzione del centro commerciale Puntadiferro in merito alla nostra richiesta di confronto coadiuvato dall’Istituzione Locale. Auspichiamo da parte della direzione di Puntadiferro un netto cambio di rotta" si conclude la nota delle organizzazioni sindacali