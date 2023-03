Il punto sull'economia: +4% il valore aggiunto, turismo in buona salute. Il problema la carenza di personale

La Camera di commercio della Romagna ha tenuto l’annuale presentazione del Rapporto sull’Economia, che si è svolta sia in presenza, nella sala Zambelli della sede di Forlì, sia in diretta live streaming, e che è stata realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. L’ormai tradizionale appuntamento, è un importante momento di condivisione delle performance del territorio e delle strategie per il suo sviluppo e la sua attrattività e competitività con i principali attori della governance e con la comunità territoriale.

Moderato da Simona Branchetti, giornalista e scrittrice, il programma dei lavori sì è aperto con i saluti di Carlo Battistini, Presidente della Camera di commercio della Romagna, e Maurizio Gardini, Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Roberta Bartoli, storica dell’arte rinascimentale con un approfondimento sul Trittico Portinari dell’artista Hugo van der Goes, su commissione di Tommaso Portinari, direttore del Banco Mediceo a Bruges. Una breve lettura dell’opera con uno sguardo al lato più profano, sulla relazione dell’arte con il mondo economico, di quanto un quadro può raccontare di potere, commercio ed eccellenze italiane.

Il convegno è proseguito con una tavola rotonda che ha visto la partecipazione dei Sindaci Gian Luca Zattini, del Comune di Forlì, e Jamil Sadegholvaad, del Comune di Rimini e di Juri Magrini, Assessore a Bilancio e Risorse Finanziarie, Polizia Locale, Attività Economiche, Politiche per la Sicurezza Urbana, Protezione Civile, su innovazione, strategie e progetti per lo sviluppo dei loro territori. A seguire, il focus sulle dinamiche territoriali e le strategie per la crescita, a cura del presidente Battistini. L’incontro è poi proseguito con due inspiration talk a cui hanno preso parte Alberto Mingardi, politologo e docente all'Università IULM di Milano, che ha discusso della tematica “Pubblico e Privato, differenti ma alleati per un nuovo modello di sviluppo”, e Roberto Battiston, professore ordinario di Fisica Sperimentale all'Università di Trento, ed ex Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, che ha approfondito il tema “La Space Economy per l'innovazione e lo sviluppo in Romagna”.

Il quadro economico del territorio Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

Nel 2022, nel territorio Romagna (Forlì-Cesena e Rimini), si sono registrati numerosi indicatori in terreno ampiamente positivo nonostante un anno caratterizzato da difficoltà straordinarie e impreviste: aumento delle imprese e delle localizzazioni, con livelli particolarmente elevati di imprenditorialità, netto incremento del valore aggiunto, miglioramento delle principali variabili relative al mercato del lavoro (occupazione e disoccupazione), riduzione delle ore autorizzate di Cassa integrazione, crescita della produzione industriale maggiore del trend regionale, aumento sostenuto delle esportazioni, buon incremento delle presenze turistiche.

Secondo gli scenari Prometeia aggiornati a gennaio 2023, nel complesso, l’area Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) ha fatto rilevare nel 2022 un incremento del valore aggiunto stimato al 4,0%, rispetto al +3,9% regionale e al +3,8% nazionale in un contesto generale nel quale le performance del nostro Paese sono state migliori di quelle medie dell’Area Euro.

Al netto delle incognite dovute alle dinamiche economiche e geopolitiche internazionali, le prospettive per il 2023 indicano un aumento del valore aggiunto stimato pari allo 0,5% (+0,5% anche per Emilia-Romagna, +0,4% per l’Italia).

Tra i settori di attività economica maggiormente significativi in termini di numerosità di imprese, il Commercio, che costituisce il 22,8% delle imprese attive, risulta in flessione annua (-1,0%), mentre il settore delle Costruzioni aumenta il proprio numero di imprese attive (+3,6%) e rappresenta il 15,6% del totale. Le imprese dell’Agricoltura, comparto caratterizzato da dinamiche e specificità particolari, che rappresentano il 12,0% delle imprese attive totali, sono diminuite dello 0,8%. A seguire, per incidenza, il settore “Alloggio e ristorazione” (10,4% sul totale), anch'esso in flessione (-0,7%). Il Manifatturiero, poi, che costituisce l’8,3% delle imprese, risulta sostanzialmente stabile (+0,1%) mentre le Attività immobiliari (8,2% del totale) registrano un aumento dell'1,8%. Si segnala, inoltre, la dinamica positiva dei settori “Altre attività di servizi” (incidenza del 4,6%, +0,6% annuo), “Attività professionali, scientifiche e tecniche” (incidenza del 3,9%, con una crescita del 4,1%) e del comparto dei Servizi di supporto alle imprese (tra cui noli e agenzie di viaggio), con un peso del 3,1% e dinamica del +2,7%. In diminuzione infine, dell'1,2%, le imprese del settore “Trasporto e magazzinaggio”, che incidono per il 3,0% del totale provinciale.

I principali indicatori Istat del mercato del lavoro, per l’area Romagna (Forlì-Cesena e Rimini), riportano i seguenti risultati nel 2022, in termini di media annua: tasso di attività (15-64 anni) pari al 71,6% (71,7% nel 2021), inferiore al dato regionale (73,5%) e maggiore di quello nazionale (65,5%); tasso di occupazione (15-64 anni) pari al 67,7% (67,0% nel 2021), minore del dato regionale (69,7%) ma superiore alla media nazionale (60,1%); tasso di disoccupazione (15 anni e oltre) pari al 5,1% (6,3% nel 2021), in linea con quello dell’Emilia-Romagna (5,0%) ma migliore del dato Italia (8,1%); tasso di disoccupazione (15-24 anni) pari al 19,2% (23,0% nel 2021), più alto rispetto a quello dell’Emilia-Romagna (17,3%) ma inferiore al dato Italia (23,7%).

I dati provvisori relativi al movimento turistico nell’anno 2022, per l’area Romagna (Forlì-Cesena e Rimini), rilevano un incremento annuo sia degli arrivi (4.549.105 unità), pari al +23,5%, sia delle presenze (19.992.977 unità), del +18,4%; aumento che caratterizza la clientela nazionale e quella estera, con quest’ultima che fa registrare le maggiori variazioni (+16,0% degli arrivi italiani e +9,6% delle presenze nazionali, contro +72,3% degli arrivi stranieri e +66,8% delle presenze estere). In tale contesto, i comuni della riviera assorbono ben il 94,5% delle presenze complessive. La permanenza media (rapporto presenze/arrivi) è risultata pari a 4,4 giorni (4,6 giorni nel 2021): 4,2 giorni per i turisti italiani (4,5 nel 2021) e 5,1 giorni per gli stranieri (5,3 nel 2021).

L'analisi di Battistini

"Le idee trainano il cambiamento ma un'economia buona dipende dalle scelte che vengono fatte sulla base dei dati e della realtà, non su teorie con il paraocchi. Guardiamo insieme i dati dell’ultimo anno".

L’andamento nel 2022

"Nel 2022, nel territorio della Romagna si registrano molti indicatori positivi che proseguono il trend di crescita iniziato nel 2021, nonostante le difficoltà straordinarie e impreviste. Aumento del numero delle imprese e delle localizzazioni; netto incremento del valore aggiunto; miglioramento dei fondamentali del mercato del lavoro; crescita della produzione industriale maggiore rispetto al trend regionale; aumento sostenuto delle esportazioni; incremento delle presenze turistiche. Le due province di Forlì-Cesena e Rimini sono sempre state caratterizzate da una realtà imprenditoriale articolata: accanto a realtà imprenditoriali di rilievo internazionale, opera un numero elevato di piccole e medie imprese (il 92,5% delle imprese ha meno di 10 addetti) che svolgono un ruolo significativo nella creazione del valore. Vi sono però anche imprese leader, 4 superano il miliardo di valore della produzione e altre 4 lo raggiungeranno entro il 2024. Sull’imprenditorialità, a fine 2022, risultano nelle due province 100.741 localizzazioni con 71.657 imprese attive registrate, in crescita nel confronto con il 2021. La componente principale è data dalle imprese artigiane attive (21.711 unità a fine anno). Si rileva anche la presenza di 147 start-up innovative".

Scenari per il 2023

"Gli scenari che le imprese hanno di fronte oggi sono molto diversi: 10 anni fa il problema era la disoccupazione, mentre oggi per tutti i settori si presenta il problema della carenza di personale e di competenze. Se si osservano i dati, per l’industria c’è la sfida di migliorare la presenza all’estero per ridurre il gap con la media regionale; per l’agricoltura l’aumento delle dimensioni aziendali con la spinta agli investimenti per introdurre intensivamente tecnologie e digitalizzazione; per il turismo la crescita decisa della qualità dell’offerta e della conseguente produttività; per ogni commerciante l’individuazione di un proprio modello di business che sappia confrontarsi con la concorrenza degli operatori on line. Per i decisori pubblici la sfida 10 anni fa era quella della sostenibilità del debito pubblico e di riduzione della disoccupazione; oggi la sfida è di mantenere la qualità della vita e la coesione sociale, di diffondere la cultura digitale tra tutti i cittadini, di accelerare la transizione green e di non dimenticare la virtuosità del rapporto con il privato sociale. Sia per le imprese sia per il “pubblico” la strada è quella che il Presidente Mattarella ha tracciato: in presenza di rischi colossali, mantenere alta la credibilità e la reputazione, agire con prudenza e rimanere ben ancorati agli alleati europei ed occidentali. La sostenibilità climatica resta la sfida che tutti i paesi del mondo devono condividere".