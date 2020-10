Pur nella crisi ci sono aziende che guadagnano competitività, a Meldola un "Campione della crescita"

In un anno difficile per l’economia italiana e mondiale, ci sono aziende che sono riuscite a mantenere standard competitivi molto alti raggiungendo un tasso di espansione significativo. A certificarlo è l’Istituto ITFQ che ha diffuso lunedì sull’inserto economico finanziario Affari e finanza di Repubblica l’annuale classifica dei Campioni della crescita 2021. Tra le quattrocento aziende inserite in base a parametri molto rigidi tra cui il tasso di crescita del fatturato nel triennio 2016-2019, figura l’azienda di Meldola FP Trasmissioni, concessionaria di ricambi Bonfiglioli Trasmital specializzata nella distribuzione di motoriduttori e ricambi. "Dal 1996 ad oggi, il percorso di crescita dell’azienda meldolese è stato continuo, frutto di progetti di sviluppo mirati e la continua di ricerca nel settore. Siamo fieri di aver raggiunto questo risultato – commenta il Presidente Fabio Pini - soprattutto in un anno così difficile, ma il nostro obiettivo è quello di migliorarci sempre.”

Sono sei le aziende che in Romagna hanno trovato posto nella speciale classifica. La lista iniziale ha compreso oltre 12.000 aziende con alto tasso di crescita ed è stata redatta tramite ricerca in banche dati pubblicamente disponibili (Seat PG, camere di commercio ecc.), dati aziendali online, analisi di gare e portali di comunicazione. In totale queste fonti di ricerca censiscono circa 8 milioni di imprese italiane. Sono stati raccolti anche dati sui risultati operativi nel triennio 2016-2019 e sul numero di dipendenti, per scartare aziende con un continuo declino dell’occupazione o persistenti perdite. l calcolo del tasso di crescita si è basato sui dati di fatturato comunicati e confermati dalle aziende candidate. La lista dei campioni è stata stilata in base alla crescita media annuale, il cosiddetto tasso annuo di crescita composto, più comunemente noto come CAGR dall’acronimo anglosassone Compounded Average Growth Rate (CAGR).