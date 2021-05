Quanto costa veramente il prodotto o servizio? Webinar di Cna per le imprese

Si parla di controllo di gestione in due webinar gratuiti con i consulenti CNA, giovedì 20 e martedì 25 maggio. Aperte le iscrizioni

Quando la marginalità è sempre più risicata, cosa deve fare un’impresa per sopravvivere? Per rispondere a questa domanda, in tempo di chiusura di bilanci, Cna promuove due webinar gratuiti aperti alle imprese interessate, che si terranno il 20 e il 25 maggio.

“Un’impresa deve essere in grado di determinare l’effettivo costo del proprio prodotto o servizio, cosa tutt’altro che scontata – spiega Patrizia Santucci, la consulente gestionale di CNA Forlì-Cesena, che terrà il primo webinar – quindi dotarsi di adeguati strumenti e di informazioni a supporto delle proprie decisioni. È importante, ad esempio, saper identificare un centro di costo, calcolare correttamente il costo del lavoro, comprendere in quali casi sia consigliabile fare un budget del personale. Tutte informazioni fondamentali per una efficace ed efficiente gestione dell’impresa”.

Questi temi saranno trattati in due webinar promossi da Cna Forlì-Cesena, nei quali consulenti specializzati saranno a disposizione delle imprese per rispondere alle loro domande.

Si parte giovedì alle ore 17:30 col primo webinar, nel quale Santucci, consulente gestionale Cna, parlerà di “Come calcolare i costi aziendali”.

A seguire, martedì 25 maggio alle ore 17:30, il consulente del lavoro Cna Giacomo Neri illustrerà il tema “Dai centri di costo del personale al budget”. I webinar sono gratuiti previa iscrizione online dal sito www.cnafc.it. È possibile partecipare sia collegandosi da PC che da smartphone.