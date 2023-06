Quattro serate con Cna alla Festa Artusiana: "Si promuovono il territorio e gli alimenti di qualità"

È iniziato il conto alla rovescia per la 27esima edizione della Festa Artusiana, che tornerà ad animare la città di Forlimpopoli dal 24 giugno al 2 luglio. Come da tradizione, in alcune serate, saranno presenti imprese associate a Cna Forlì-Cesena per proporre una selezione di produzioni alimentari locali d’eccellenza. Un’occasione preziosa anche per mantenere alta l’attenzione su un territorio di grande valore colpito duramente dalla recente alluvione.

“La Festa Artusiana arriva quest’anno in un momento particolarmente impegnativo per le nostre colline, dove sono numerose le persone e le aziende che hanno subito danni e che stiamo sostenendo quotidianamente per una rapida ripartenza - spiega Villiam Antonelli, presidente di Cna Colline Forlivesi -. Un appuntamento importante come questo da un lato rappresenta un’occasione concreta per sostenere un graduale ritorno alla normalità, dall’altro offrirà momenti di convivialità e ‘leggerezza’ di cui c’è altrettanto bisogno nella consapevolezza che insieme ne usciremo più forti. Come CNA saremo presenti con uno stand dove per 4 serate si alterneranno le nostre imprese proponendo materie prime e prodotti di qualità simboli di quel saper fare artigiano che è il punto di forza delle nostre aziende”.

Ogni sera, quindi, un’offerta diversa grazie alla sinergia tra produttori e ristoratori del territorio. Si parte sabato martedì 27 giugno con Chalet La Burraia di Santa Sofia; mercoledì 28 giugno sarà la volta della Vecia Cantena d’la Pre di Predappio; mercoledì 29 giugno della Cantina Agricola LU.VA. di Modigliana in collaborazione con Bocon Divino; per chiudere domenica 2 luglio con la Piadina Romagnola di Anna Celli di Meldola. Il programma completo con i menù delle serate, si può scaricare dal sito www.cnafc.it