Rapporto con la banca e la gestione delle difficoltà finanziare: incontro organizzato da Cna

La Banca d’Italia ha realizzato, in collaborazione con Cna Forlì-Cesena, il progetto “Scelte finanziarie e rapporti con le banche”. Un programma di formazione suddiviso in tre percorsi, disegnato su misura per le esigenze di artigiani e piccoli imprenditori, per aiutarli ad accrescere le loro competenze e renderli più consapevoli delle scelte finanziarie. Il secondo appuntamento svilupperà i seguenti temi: Basilea e l’accesso al credito delle Pmi; le forme tecniche di finanziamento e le garanzie; gli indicatori usati dalle Banche per il monitoraggio delle condizioni aziendali; e rinegoziazioni e ristrutturazioni del debito

L’incontro si terrà martedì, alle 18, presso la Sala Domeniconi della sede di Cna Forlì-Cesena (via Pelacano, 29). Ad introdurre la serata Roberta Ricci, responsabile Servizio Credito e Bandi Cna Forlì-Cesena e ad entrare nel merito delle tematiche sarà Tiziana Ghetti, consulente servizio Credito Cna Forlì-Cesena. “Oggi più che mai – afferma Ricci - visto il progressivo aumento dei tassi di interesse, soprattutto per le imprese anche di piccole dimensioni, è diventata di fondamentale importanza la gestione della relazione con il mondo bancario. Può essere determinante per la gestione dell'azienda avere piena consapevolezza della propria situazione finanziaria e conoscere le dinamiche decisionali dei processi erogativi delle banche”.

La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione sul sito www.cnafc.it/eventi.