Rapporto sull’economia delle province di Forlì-Cesena e Rimini: la presentazione dei dati

Giovedì 30 marzo, la Camera di commercio della Romagna presenta l’annuale Rapporto sull’Economia della Romagna. Un momento di condivisione dei risultati e delle strategie per lo sviluppo economico e sociale e l’occasione per una riflessione, comune e arricchita dagli interventi di relatori, sugli scenari futuri e su azioni e strumenti utili per rendere il territorio un luogo sempre più attraente per le imprese e per i talenti innovativi.

Si terrà a giovedì 30 marzo 2023, alle ore 15, l’annuale presentazione del Rapporto sull’Economia della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini realizzata dalla Camera di commercio della Romagna con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. L’evento, in presenza nella sede di Forlì della Camera di commercio (piazza Saffi, 36), potrà essere seguito da remoto in live streaming sulla pagina Facebook, sul canale Youtube e sul sito web della Camera della Romagna.

La presentazione del Rapporto tradizionalmente è un momento di condivisione dei risultati e delle strategie per lo sviluppo economico e sociale, con le Istituzioni, i rappresentanti politici e la comunità territoriale. È anche l’occasione per una riflessione, comune e arricchita dagli interventi di autorevoli relatori, sugli scenari futuri e su azioni e strumenti utili per rendere il territorio un luogo sempre più attraente per le imprese e per i talenti innovativi.

L’evento di presentazione è moderato da Simona Branchetti, giornalista e scrittrice e prevede una tavola rotonda introduttiva a cui partecipano Gian Luca Zattini, Sindaco del Comune di Forlì, Enzo Lattuca, Sindaco del Comune di Cesena e Jamil Sadegholvaad, Sindaco Comune di Rimini. A seguire, il focus sulle dinamiche territoriali e le strategie per la crescita di Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna. Due gli inspiration talk, il primo dedicato al tema “Pubblico e privato, differenti ma alleati per un nuovo modello di sviluppo, a cura di Alberto Mingardi, politologo e docente all'Università IULM di Milano.

Nel secondo, Roberto Battiston, professore ordinario di Fisica Sperimentale all'Università di Trento ed ex presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, affronta il tema “La Space Economy per l'innovazione e lo sviluppo in Romagna“. Conclude l’evento Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali della Regione Emilia-Romagna.