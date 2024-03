Assicurazioni auto, la classifica dei rincari: per Forlì-Cesena un balzo di oltre il 6%

Secondo l'Ivass, nel mese di febbraio 2024, il prezzo medio dell’Rc auto è pari a 395 euro, in aumento in termini nominali del 6,5% su base annua. Per la provincia di Forlì-Cesena il dato è lievemente più salto: 400,564, con una variazione del 6,4%. Guardando alle province più vicine, a Rimini il prezzo medio è di 400,981, con una variazione annua del 3,3%, mentre a Ravenna è di 398,049, con un balzo del 7,10%. "E' uno scandalo - esclama Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori -. Non solo l'rc auto sale su febbraio 2023 del 6,5%, ma in un solo mese, da gennaio 2024, sale di oltre 5 euro, da 389,14 a 394,52, +5,38 euro, pari ad un balzo mensile dell'1,4% (+1,38)".

"Per trovare a febbraio un prezzo medio più alto si deve tornare al 2019, quando era pari a 405,54, ossia ben 5 anni fa, prima del guadagno milionario ottenuto dalle compagnie grazie ai lockdown. In alcune città, poi, il rialzo è addirittura astronomico, come ad Aosta dove l'incremento annuo è dell'11% o a Piacenza, al secondo posto della classifica con +9,2%, oppure a Barletta-Andria-Trani, Bergamo e Alessandria con +9,1%. Chiediamo una verifica dell'Antitrust per accertare se in quelle realtà vi sono restrizioni della concorrenza, accordi collusi o abusi di posizione dominante" conclude Dona. Le città più virtuose, in termini di variazione annua, sono invece Reggio Calabria (+1,8%), al 2° posto Catanzaro (+2,4%) e al 3° Crotone (+3,1%).