Cresce il reddito disponibile delle famiglie: Forlì-Cesena si piazza al sesto posto in regione

Nel 2022 in provincia di Forlì-Cesena il reddito disponibile complessivo delle famiglie, a valori correnti, ammonta a 9.370,8 milioni di euro (8,6% dell’Emilia-Romagna), con un aumento annuo del 5,1%, inferiore alla variazione regionale (+5,5%) e nazionale (+5,5%); si evidenzia, poi, il completo recupero rispetto all’anno pre-covid (+7,6% sul 2019). Considerando le altre province emiliano-romagnole, Forlì-Cesena si piazza al sesto posto, con Modena, in termini di variazione 2022-2021 del reddito disponibile (dopo Parma, Ferrara, Reggio Emilia, Bologna e Piacenza); quinta posizione, invece, riguardo alla variazione 2022-2019 (dopo Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Ravenna). Ciò è quanto rileva l’analisi del Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere sulle stime del reddito disponibile delle famiglie consumatrici, sulla base dell’ultimo aggiornamento Istat del dicembre scorso. Nel dettaglio, sono compresi i redditi da lavoro, da capitale/impresa, da prestazioni sociali e trasferimenti, al netto di imposte e contributi. Occorre comunque considerare che, pur rappresentando una misura della capacità di spesa della popolazione residente, tali stime risultano a valori correnti, quindi influenzati dalla dinamica dei prezzi.

Il reddito disponibile pro-capite delle famiglie, anch’esso a valori correnti, risulta essere di 23.938 euro, minore di quello regionale (24.684 euro) ma superiore a quello nazionale (21.089 euro), con una variazione del +5,2% sul 2021 e del +8,7% sul 2019; pertanto, anche in questo caso si rileva il pieno recupero rispetto all’anno pre-pandemico. Nel confronto con le altre province, nel 2022, nella classifica decrescente, Forlì-Cesena occupa il quinto posto a livello regionale (dopo Bologna, Parma, Reggio Emilia e Modena) e la 16esima posizione nel contesto nazionale (su 107 province); in termini temporali, in regione, Forlì-Cesena occupa sempre la quinta posizione, sia nel 2021 sia nel 2019, mentre a livello nazionale perde solo una posizione (15° nel 2021 e nel 2019).