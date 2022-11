Regime forfetario per le nuove imprese, quali vantaggi e novità? Lo spiega Cna

Per chi apre una nuova attività il regime fiscale forfetario offre numerosi vantaggi e opportunità, che saranno al centro del webinar gratuito organizzato da Creaimpresa Lab di Cna Forlì-Cesena per martedì alle 18. Insieme alla consulente del Servizio Fiscale Cna, Laura Ghetti, si entrerà nel dettaglio di questo regime fiscale agevolato spaziando dal suo funzionamento ai potenziali beneficiari fino ai casi in cui conviene davvero e alle novità introdotte nel corso del 2022 e previste per il prossimo anno.

"Sempre attuale e di grande interesse il tema del regime fiscale forfetario che garantisce una tassazione agevolata per le partite Iva - spiegaGhetti -. Infatti chi sceglie tale regime, invece di quello ordinario, ha anche una riduzione dei contributi Inps e non deve addebitare l’Iva nella fattura ai propri clienti. Con gli avvenimenti degli ultimi anni sono aumentati dubbi e domande negli aspiranti imprenditori: è sempre una scelta conveniente? Quali sono le imprese e i professionisti che possono aderire a questo regime fiscale agevolato? Come funziona? Quali sono i principali vantaggi? E i limiti? Ne parleremo nel webinar di Creaimpresa Lab”.

Questo ciclo di webinar Cna si concluderà martedì 6 dicembre, sempre alle 18, con “Trasforma la tua passione in un lavoro: storie di successo”. Un’occasione per ascoltare le testimonianze di alcuni giovani imprenditori che si sono cimentati nel mondo del cinema, del fashion, oppure dando la propria impronta ad un’attività di famiglia. I protagonisti dialogheranno col responsabile del Servizio Creaimpresa Cba Marco Laghi e con la responsabile Comunicazione e Marketing Cna Veronica Bridi, raccontando la loro esperienza e fornendo consigli utili a chi si volesse cimentare nel trasformare un interesse personale in una professione. I webinar sono gratuiti previa iscrizione dal sito www.cnafc.it; è possibile partecipare sia collegandosi da pc che da smartphone. Per maggiori informazioni sul webinar è possibile contattare Alessia Brunelli (tel 0543 770318; alessia.brunelli@cnafc.it).