Saldi estivi, dal 2 luglio la caccia all'affare: le regole per gli acquisti chiari e trasparenti

Saldi estivi al via da sabato in Emilia Romagna. Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Federazione Moda Italia e Confcommercio hanno stilato un vademecum con alcuni principi di base "per saldi chiari e trasparenti". A cominciare dai cambi: "la possibilità di cambiare è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante. Tuttavia, se il prodotto è danneggiato o non conforme scatta l'obbligo per il negoziante di riparazione o sostituzione entro un congruo periodo di tempo e, nel caso ciò risulti impossibile o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere siano sproporzionati riduzione del prezzo pagato o resistuzione della somma stessa. Il compratore è tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto (entro due anni)".

Per quanto riguarda la prova dei capi, "non c'è l'obbligo: è rimessa alla discrezionalità del negoziante. Non sono più previsti obblighi di effettuare la prova dei prodotti previa disinfezione delle mani e di utilizzo delle mascherine, anche nei camerini). Per quanto riguarda i pagamenti, "le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante. Dal 30 giugno per chi non accetta pagamenti con bancomat e carta di credito scatteranno le sanzioni (pari ad una quota fissa di 30 euro cui va aggiunta una quota pari al 4% del valore della transazione rifiutata).

Prodotti in vendita: "I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo". Il commerciante ha inoltre l'obbligo di indicare il prezzo normale di vendita, lo scontro e il prezzo finale. Infine, "in caso di modifiche o adattamenti sartorialialle esigenze della clientela (es. orli, maniche, asole) il costo è a carico del cliente, salvo diversa pattuizione. Va data preventiva informazione al cliente".