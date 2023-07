"Rialziamoci e ripartiamo insieme": approfondimento sul post alluvione con Confartigianato

Giovedì alle ore 18 nella sede di Confartigianato di Forlì, in viale Oriani 1, si terrà un incontro per parlare dell’alluvione e delle sue conseguenze. “Rialziamoci e ripartiamo insieme” è il titolo dell’appuntamento organizzato per fare il punto della situazione, fra provvedimenti già adottati per fronteggiare l’emergenza e quelli attesi, maggiormente strutturali, per aiutare persone e imprese a recuperare la normalità. Nonostante l’impegno dei volontari, della protezione civile, di militari, delle forze dell’ordine e il coraggio dei romagnoli, i danni arrecati dall’alluvione di maggio hanno segnato pesantemente la vita dei cittadini dei comuni colpiti. Un impatto non solo economico, ma anche psicologico. L’associazione ha raccolto queste necessità decidendo di promuovere l’approfondimento, con la collaborazione della psicologa del benessere Sonia Sassi.

Introdotto dal presidente Luca Morigi, l'incontro vedrà anche la disamina sui provvedimenti disponibili per privati e imprese a cura del vice segretario Alberto Camporesi. Un momento di riflessione gratuito e aperto a tutti, come spiega il presidente Morigi “sin dalle prime ore successive agli eventi alluvionali di maggio, Confartigianato di Forlì si è attivata per affiancare gli associati, effettuando una rilevazione a tappeto fra le imprese, per comprendere la situazione del nostro sistema imprenditoriale. Abbiamo messo a disposizione di cittadini e imprese la professionalità dei nostri consulenti per espletare le pratiche necessarie alle richieste dei contributi disponibili, confrontandoci, al contempo, coi funzionari della Confederazione nazionale per illustrare le richieste delle imprese da trasferire a Governo e Parlamento. Con questo incontro vogliamo dare qualche spunto utile per recuperare un po’ della serenità perduta, augurandoci che questa terribile prova possa essere rapidamente superata".