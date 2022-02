Si torna a ballare, le discoteche riaprono col "super green pass". Personale dimezzato

Venerdì riaprono le discoteche e le sale da ballo in tutta Italia, ma solo per chi avrà il green pass "rafforzato" (vaccinati contro il covid o guariti dal virus). Dall’analisi - a cura dell’Osservatorio economico della Camera di commercio della Romagna - dei dati relativi a imprese e addetti di discoteche e sale da ballo, a fine 2021, emerge l'idea di un settore in difficoltà, al momento visibile non tanto nella numerosità delle imprese, che hanno cercato in tutti i modi di non cessare l’attività, pur con ingenti perdite di fatturato, quanto in quella dei relativi addetti.

Al 31 dicembre sono 32 le discoteche e sale da ballo risultanti “attive” in provincia di Forlì-Cesena, in calo di un'unità rispetto al 31 dicembre del 2020. Sono gestite soprattutto sotto forma di società di capitale (15 imprese su 32), seguite dalle società di persone, con 9 imprese attive, e dalle imprese individuali, con 6. Per la maggior parte si tratta di micro imprese (0-9 addetti), nella cui fascia rientrano 24 imprese attive; 6 unità, invece, sono piccole imprese (10-49 addetti) mentre solo 2 risultano essere una media impresa (50-249 addetti).

A livello comunale, si contano 10 locali a Forlì, 4 a Cesena, a Bagno di Romagna e a Bertinoro, 2 a Cesenatico, a Savignano sul Rubicone e a Tredozio, 1 a Gatteo, a Meldola, a Sarsina e a Verghereto. A fine 2021 gli addetti delle discoteche e sale da ballo, calcolati come media annua, ammontano a 109 unità, in drastica diminuzione rispetto alle 218 unità del 31 dicembre 2020 (dati sempre di media annua): -50,0% la variazione 2021-2020, dovuta sia alle mancate o ridotte assunzioni di personale sia ai licenziamenti.