Dopo quattro mesi riapre il supermercato travolto dall'alluvione del Montone: "Lavorato senza sosta per la ripartenza"

A quattro mesi dall'alluvione riapre il supermercato "Aldi" di viale Bologna, 81. Il punto vendita riaparte, viene illustrato, "con un format rinnovato, per offrire il meglio dell’assortimento Aldi in uno spazio ancora più confortevole per i propri clienti". Il punto vendita, dalla superficie di 1.090 metri quadrati, è stato infatti "ammodernato per offrire un’esperienza di acquisto sempre più “smart” grazie a un assortimento compatto e completo, organizzato in modo efficace e intuitivo, che permette ai clienti di riempire il proprio carrello di valore, facendo la spesa rapidamente e con semplicità".

"La riapertura del punto vendita di viale Bologna conferma l’attenzione di Aldi nei confronti dell’Emilia-Romagna e, in particolare, per la città di Forlì - aggiungono dall'azienda -. Durante il periodo di chiusura per i lavori di messa in sicurezza e di rinnovamento dello store, Aldi ha mantenuto operativo il negozio di via Bertini 99, nel quale sono stati riposizionati anche i collaboratori del punto vendita danneggiato. L’azienda, inoltre, ha voluto esprimere vicinanza e supporto ai collaboratori le cui case sono state danneggiate dall’alluvione, venendo incontro alle esigenze di ciascuno".

“L’alluvione ha colpito duramente questo territorio e la sua comunità, che ha risposto fin dalle prime ore dell’emergenza in modo straordinario - ha dichiarato Michael Gscheidlinger, country managing Director Aldi Italia -. Aldi, come realtà fortemente radicata in questa regione, non poteva non seguire questo esempio di tenacia e volontà. Per questo abbiamo lavorato senza sosta per riaprire il negozio di Forlì, per continuare a offrire qualità e convenienza a tutti i cittadini e per supportare i nostri collaboratori in un momento così critico".

Aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 20:30 e la domenica dalle ore 9 alle 20, il punto vendita mette a disposizione dei clienti 100 posti auto gratuiti. Certificato con classe energetica A3, il negozio è dotato di impianto fotovoltaico da 49,3 kW. In occasione della riapertura, oltre alle consuete promozioni settimanali, Aldi proporrà speciali offerte in sottocosto, per invitare i cittadini forlivesi a riscoprire il punto vendita rinnovato e a ritrovare la qualità, la freschezza e la convenienza di sempre dei prodotti Aldi. Con la riapertura del negozio di Forlì, sono 26 i punti vendita Aldi presenti in Emilia-Romagna sul totale nazionale di 161 store e 3.053 persone impiegate. Grazie alle 10 opportunità lavorative del punto vendita riaperto, il numero di collaboratori nella regione si conferma a quota 419.