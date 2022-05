Dopo i lavori riapre lo storico supermercato: "Aspetto rinnovato, più vicini alle famiglie"

Restyling per il Conad Stadium di Forlì, che sarà inaugurato nella sua nuova veste sabato alle 9 in piazzale Falcone e Borsellino 2. Alla breve cerimonia saranno presenti il vicesindaco Daniele Mezzacapo e la direttrice Assistenza Rete di Commercianti Indipendenti Associati Federica Corzani. Il parroco di Santa Maria Lauretana Don Pierluigi Casamenti impartirà la benedizione. La superficie del negozio è di circa 1.100 metri quadri, al suo interno lavorano 46 persone, dipendenti della Supermercati Stadium sas di Federico Fattini e soci, che gestisce anche il Conad City di via Giorgio Regnoli.

Le novità principali riguardano il reparto pescheria, con banco servito completamente rinnovato e le casse veloci “fai da te”, con la possibilità aggiuntiva di usare il terminale “Spesa smart”. Priorità del punto vendita è dedicata al territorio, come ortofrutta, salumi, carni e formaggi. I clienti hanno a disposizione la macelleria self service, la gastronomia con banco caldo, con un ricco assortimento di pietanze pronte da portare in tavola, il reparto panetteria, la cantina e lo spazio edicola con riviste e quotidiani. Anche il Conad Stadium è possibile ritirare gratuitamente le spese online sopra ai 20 euro effettuate sul portale di e-commerce Hey Conad (spesaonline.conad.it). I clienti trovano a disposizione un ampio parcheggio sia coperto che scoperto. Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7 alle 21; la domenica dalle 8 alle 21.

"Il Conad Stadium - dichiara la direttrice Assistenza Rete di Cia-Conad Federica Corzani - è uno dei punti vendita “storici” di Forlì, una presenza tradizionale e di qualità che è entrata nelle abitudini di acquisto di tantissime famiglie. Si mostra ora alla clientela con un aspetto rinnovato, dopo una significativa ristrutturazione degli interni. La gestione del negozio è affidata a soci Conad di lunga esperienza e provata professionalità, imprenditori del territorio che in questi anni si sono guadagnati la fiducia di tutta la città. Sono certa che dopo questo rinnovamento saranno ancora più vicini alle preferenze dei forlivesi".