Riapre per pochi giorni il temporary outlet di Flamigni per vendere le scorte di panettoni e pandori

Flamigni, azienda forlivese che produce e vende in tutto il mondo panettone, torrone e lievitati di alta qualità in genere, ha riaperto eccezionalmente, e solo per pochi giorni, il Temporary Outlet destinato alla vendita dei propri prodotti presso il suo stabilimento. Fino ad esaurimento scorte sarà possibile acquistare una vasta gamma di prodotti recandosi nella sede del loro stabilimento forlivese situato nella zona industriale di San Martino in Strada. Una vendita di fine stagione su panettone, torrone, pandoro e biscotteria, ma non solo, saranno presenti anche tante confezioni e oggettistica da regalo abbinata alle loro delizie artigianali.

Si potrà accedere all'Outlet Flamigni dal lunedì al venerdì, la mattina dalle ore 9 alle 12.30 ed il pomeriggio dalle 15 alle 18.30, e il sabato dalle 9 alle 13, solo per questa settimana e per quella dal 16 al 22 gennaio. Sono disponibili anche poche rimanenze di panettoni farciti, ad esempio quello allo Spritz, al gin tonic, al Martini cocktail e zabaione. L'azienda dolciaria di Forlì ha archiviato il 2022 con il sorriso, con un aumento del fatturato del 14%, che corrisponde a poco più di 16 milioni di euro, a fronte dei 14 milioni del 2021, che aveva battuto il record del 2019. Per il Natale 2022 sono stati prodotti circa un milione di panettoni tra i vari formati.