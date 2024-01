Riapre il temporary outlet di Flamigni per vendere le scorte di panettoni e torrone. "Sconti fino al 70%"

Natale è alle spalle. E Flamigni, l'azienda forlivese che produce e vende in tutto il mondo panettone, torrone e lievitati di alta qualità in genere, come da tradizione riapre eccezionalmente, e solo per pochi giorni, il Temporary Outlet destinato alla vendita dei propri prodotti presso lo stabilimento di Forlì (via Martin Luther King, 17). "Fino ad esaurimento scorte sarà possibile acquistare una vasta gamma di prodotti - spiega Camillo Serena, direttore commerciale e marketing di Flamigni -. La clientela potrà trovare panettoni farciti, come ad esempio quello al pistacchio o allo zabaione, ma anche il classico tradizionale. Ma la vendita di fine stagione riguarderà anche il torrone e oggettistica da regalo abbinata alle delizie artigianali". Gli sconti potranno arrivare fino al 70%.

Si potrà accedere all'Outlet Flamigni dall'8 gennaio dal lunedì al venerdì, la mattina dalle ore 9 alle 12.30 ed il pomeriggio dalle 15 alle 18, mentre il sabato dalle 9 alle 13. "Il punto vendita sarà aperto per circa due settimane", tiene a precisare Serena. L'azienda dolciaria di Forlì ha archiviato il 2023 con il sorriso, con un aumento del fatturato del 9,5%, che corrisponde a poco più di 17 milioni di euro. L'export ha fatto registrare una crescita del 12%, con esportazioni in 41 Paesi nel mondo. Solo di panettoni sono stati prodotti circa un milione di pezzi, mentre di pandori, realizzati con una ricetta veronese, poco più di 300mila pezzi. Flamigni è già proiettato sulla prossima Pasqua, che quest'anno arriverà a fine marzo. Il 13 dicembre è iniziata la produzione delle prime colombe.