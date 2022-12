Il marchio di abbigliamento torna in centro con una squadra di giovani commessi: si riaccende la vetrina spenta dal 2019

Conto alla rovescia per la riapertura del punto vendita Terranova nella centralissima via delle Torri. Dopo tre anni di chiusura, avvenuta alla fine del 2019, apre di nuovo i battenti uno dei negozi più frequentati della via dello shopping forlivese. Una buona notizia sotto l’albero per il commercio e in controtendenza con le tante vetrine sfitte del centro storico. “La riapertura è prevista intorno al 27 dicembre, o comunque a fine mese, compatibilmente con gli adempimenti burocratici necessari - spiega Federica, che sarà la responsabile del nuovo punto vendita”.

Il locale - il più grande spazio commerciale della strada in termini di superficie, ricavato dall’ex cinema Apollo - si presenta completamente rinnovato negli arredi e nelle strutture interne. Quella che non cambia è invece l’identità del marchio di moda informale, per uomo, donna e ragazzi. La nuova squadra che lavorerà all’interno del negozio conta circa cinque dipendenti, tutti giovanissimi.

Ma la vera novità è rappresentata dal fatto che il punto vendita non sarà più gestito da un rivenditore in franchising, come in precedenza, ma farà capo direttamente alla casa madre del marchio Terranova, la 'Teddy Spa' di Rimini, che già al momento della chiusura aveva annunciato di essere al lavoro per la futura riapertura. Promessa mantenuta.