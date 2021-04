Riapre per pochi giorni il temporary outlet di Flamigni per vendere le scorte di colombe per tutti i gusti

C'è ancora disponibilità di colombe pasquali. Per questo motivo l’azienda forlivese Flamigni che dal 1930 produce e vende panettoni, colombe, torroni e pasticceria in tutto il mondo, ha riaperto al pubblico il suo Outlet Show Room. Si tratta di uno spazio temporaneo allestito e riaperto mercoledì nello stabilimento aziendale di Via Gandhi 32 nella zona artigianale di San Martino in Strada, pronto ad accogliere il pubblico fino ad esaurimento merce, con un vasto assortimento di colombe, pasticceria e confezioni regalo, a prezzi più che convenienti. Un’occasione per acquistare i pregiati prodotti dolciari forlivesi a prezzi unici: saranno disponibili, prodotti con ricette più classiche come la colomba tradizionale con scorze d’arancia candita, ma anche ricette più ricercate, come la colomba integrale o quella del contadino, ricetta dal sapore unico e genuino alla frutta di Romagna. Gusti, ingredienti e lavorazioni studiate per incontrare anche il gusto del più moderno ed esigente consumatore.

Sarà possibile acquistare anche un’ampia gamma di prodotti di pasticceria, come ad esempio i pasticcini di frolla, i dolci lievitati alle creme e tutta la biscotteria da tè Flamigni, in cui ritrovare i sapori della tradizione dolciaria italiana. Le promozioni saranno attive sia sui singoli prodotti che sulle confezioni da più referenze a cui verranno applicati sconti fino all’80% L’Outlet Flamigni sarà accessibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12.30 e il pomeriggio dalle ore 15.30 alle 18, e in via eccezionale anche sabato dalle 9 alle 12. I visitatori saranno accolti in maniera completamente sicura e rispettosa delle normative prescritte dal Governo in materia di contenimento del contagio da Covid-19, mentre uno staff dotato di guanti e mascherina e di tutti i dispositivi previsti per legge, si occuperà della preparazione degli ordini.