Riapre per pochi giorni il temporary outlet di Flamigni per vendere le scorte di panettoni e pandori

Da lunedì la Flamigni, azienda forlivese che produce e vende in tutto il mondo panettone, torrone e lievitati di alta qualità in genere, riapre eccezionalmente, e solo per pochi giorni, il Temporary Outlet destinato alla vendita dei propri prodotti presso il suo stabilimento. Fino ad esaurimento scorte sarà possibile acquistare una vasta gamma di prodotti recandosi presso la sede del loro stabilimento forlivese situato nella zona industriale di San Martino in Strada. Una vendita di fine stagione su panettone, torrone, pandoro e biscotteria, ma non solo, saranno presenti anche tante confezioni e oggettistica da regalo abbinata alle loro delizie artigianali.

L’Outlet Flamigni non effettua consegne a domicilio, ma sarà possibile accedervi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, la mattina dalle ore 9 alle 12.30 ed il pomeriggio dalle 15 alle 18.30, in maniera del tutto sicura e rispettosa delle norme prescritte dal Governo in materia di contenimento del contagio da COVID-19, sia all’interno dello store che durante la preparazione degli ordini dei clienti. Presente anche la novità di quest'anno, il panettone allo Spritz, con una crema pasticcera allo Spritz.