Ha celebrato i 60 anni, l'azienda chiude "un 2022 straordinario": arrivano premi e gratifiche per tutti i dipendenti

Il 2022 volge al termine ed è tempo di bilanci che non riguardano unicamente la sfera del business economico, ma abbracciano più in generale tutti gli aspetti di sviluppo e consolidamento di ogni impresa. Per Elettromeccanica Angelini quest’anno è stato indubbiamente speciale per più motivi: in primo luogo sono stati celebrati i 60 anni di fondazione con un evento svoltosi lo scorso 12 novembre presso la ex- Chiesa di San Giacomo di Forlì, durante al quale si sono stretti attorno all’azienda e ad Alberto e Mattia Angelini le autorità locali, i clienti e tutti i dipendenti del gruppo.

“E’ stato bellissimo festeggiare questa importante ricorrenza – afferma Alberto Angelini, titolare di Elettromeccanica Angelini - e ripercorrere le tappe salienti della nostra storia, iniziata nel 1962 grazie a mio padre Ulisse e successivamente sviluppata da me e da mio figlio Mattia. E’ poi stato molto gratificante ricordare le tappe della nostra crescita insieme alle autorità del nostro territorio, a tantissimi clienti con i quali si è creato un legame di fiducia e una partnership veramente solida e ovviamente con tutta la nostra squadra di dipendenti, che sono la spina dorsale della nostra azienda e che ogni giorno rappresentano una risorsa fondamentale per il consolidamento della nostra attività”.

Ma il 2022 non ha rappresentato per Elettromeccanica Angelini unicamente la celebrazione del 60esimo, ma è stato l’anno contrassegnato da uno sviluppo complessivo veramente rilevante. Alcuni numeri ne sono la chiara testimonianza: il team ha superato le 60 unità, la sede aziendale è stata più che raddoppiata con l’acquisizione di un nuovo capannone adiacente a quello esistente in via dell’Artigiano a Forlimpopoli (complessivamente 1.500 metri quadrati coperti e 3.500 scoperti) e il fatturato stimato, ma oramai quasi definitivo, supera i 10 milioni di euro, rispetto ai 7 del 2021 (con un incremento superiore al 40%). Dati che confermano la capacità di Elettromeccanica Angelini di porsi sul mercato dell’impiantistica elettrica, termoidraulica e dell’efficienza energetica, con criteri di spiccata specializzazione che si trasformano in progetti con una chiara connotazione di innovazione tecnologica.

“I risultati di prestigio che abbiamo raggiunto - conclude Mattia Angelini, direttore tecnico dell’azienda - sono il frutto di un ottimo lavoro di squadra, nel quale tutto ha valore: dalla capacità imprenditoriale della dirigenza alla professionalità dei tecnici, fino all’entusiasmo e all’impegno di ogni singolo addetto: per questo abbiamo deciso di premiare con un premio di produzione i dipendenti, quale riconoscimento a ciascuno di loro per la passione che ogni giorno mettono nel proprio lavoro e come sostegno per l’attuale momento di difficoltà. Siamo cresciuti tanto in quest’ultimo anno, ma non vogliamo assolutamente perdere quello spirito di grande famiglia, che da sempre ci contraddistingue e che rimane la condizione principale del nostro successo”.