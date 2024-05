Riforma dello Sport, novità e vantaggi per i lavoratori sportivi con partita Iva: webinar di Cna

A quasi un anno dall'entrata in vigore della Riforma dello Sport, il settore sportivo dilettantistico è ancora in fermento. Le novità normative e gli aggiornamenti continuano a coinvolgere numerosi operatori e gestori di associazioni e società sportive dilettantistiche, i quali devono confrontarsi con nuovi obblighi, tra cui il trattamento dei lavoratori sportivi. Tra le possibilità di collaborazione offerte dalla Riforma, emergono significativi vantaggi per coloro che operano con Partita Iva. Questa modalità di collaborazione comporta che le associazioni sportive e i lavoratori siano adeguatamente informati e preparati.

Per approfondire questa tematica, Cna Forlì-Cesena organizza un webinar gratuito giovedì 30 maggio alle ore 18. L'evento online sarà un'opportunità per conoscere gli ultimi aggiornamenti e comprendere le prospettive future della riforma. Interverranno Luca Feliciotto, responsabile Cna Non Profit Forlì-Cesena e Laura Ghetti, consulente del Servizio Fiscale Cna Forlì-Cesena. Il webinar sarà introdotto e moderato da Marco Boscherini, responsabile Cna Servizi alla Comunità Forlì-Cesena. I partecipanti, inoltre, avranno la possibilità di porre domande ai relatori. La partecipazione è gratuita, con possibilità di collegarsi sia da PC che da smartphone, previa iscrizione sul sito www.cnafc.it/eventi.