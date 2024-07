Centri storici, la ricetta di Ascom-Confcommercio per il rilancio: appello ai sindaci

"Priorità alle politiche per il centro storico". Ascom-Confcommercio, attraverso il suo direttore, Alberto Zattini, e il suo presidente Roberto Vignatelli rilancia un tema caro all'associazione di categoria, rivolgendosi a tutti gli amministratori eletti nelle recenti elezioni amministrative. "Dal centro passa lo sviluppo e il rilancio delle nostre città e paesi, per questo invitiamo sindaci e presidente della Provincia, nonché tutti i soggetti istituzionali deputati a farlo, a dare, da subito, il loro contributo - esordiscono Zattini e Vignatelli -. Un ruolo chiave deve averlo la Provincia, che in questi anni ci sembra aver trascurato la sua funzione di organo di indirizzo e di coordinamento. Politiche omogenee per i centri storici, tenendo conto delle peculiarità dei territori, sono possibili solo se c'è un ente capofila. Ed è il ruolo che deve ricoprire la Provincia. Agli amministratori chiediamo di muovere le fila partendo dai territori sul fronte dell'assetto organizzativo, perché i centri storici vanno valorizzati e i campanili aggregati".

"Sono tanti gli aspetti sui quali intervenire, a partire dall'aspetto abitativo - snocciolano -: Serve una residenza 'di pregio ' in centro, fatta cioè da giovani e famiglie. Per questo il centro deve tornare ad essere attrattivo, così che le persone siano invogliate a prendervi casa". Partendo dalla residenza, il tema si allarga "a quello dei servizi e delle attività commerciali. All'interno di un centro storico abitato, nasceranno, come logica conseguenza, i negozi". Per stimolare gli imprenditori "servono anche politiche di natura fiscale - per quanto di competenza degli enti locali - che puntino ad invogliare ad aprire un'attività a Forlì e nei centri storici del comprensorio".

Bene quindi "detassazione, sgravi fiscali e a politiche in grado di recepire questa nostra richiesta". Terzo elemento - strettamente legato ai primi due - è quello della sicurezza: "Residenza di qualità, attività commerciali e sicurezza del territorio, sia per le persone che per i pubblici servizi. Gli enti locali continuino ad investire nella sicurezza, con sistemi di videosorveglianza e potenziamento degli organici della Polizia Locale. I nostri parlamentari lavorino poi perché vengano incrementati in forma stabile gli organici delle altre forze dell'ordine, dipendenti dal Ministero dell'Interno".

E ancora: "Ogni città o paese ha le sue aree che potremmo definire 'degradate e insicure': vanno individuate e 'bonificate', termine da intendere come necessità di stroncare qualsiasi attività di natura illegale". In conclusione "è bene ripartire dai nostri centri storici. Farli morire, o non investirci, rischia poi di avere ripercussioni negative. Attendiamo fiduciosi che i neo-sindaci si mettano all'opera. Confcommercio sarà come sempre in prima fila nel giudicare - positivamente o negativamente, senza preconcetti - il lavoro svolto. Da parte nostra, lo ribadiamo, c'è la massima disponibilità al confronto"