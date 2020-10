Rilancio del turismo, nasce InRomagna: la base all'aeroporto di Forlì

Rilancio del turismo. Con questo obiettivo nasce "Dmc InRomagna", società promossa da Confcommercio e Confesercenti di Cesena, Forlì e Ravenna, con sede nell’hub turistico strategico dell'aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì. Il presidente è Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio provinciale Forlì - Cesena, mentre alla vicepresidenza c'è Monica Ciarapica, presidente di Confesercenti provinciale Ravenna. Fanno parte del consiglio direttivo Roberto Vignatelli, presidente Confcommercio Forlivese, Gianni Casadei, presidente di Federalberghi di Cervia Milano Marittima, Fabrizio Albertini, presidente Confesercenti Cesenatico, e Stefania Padoan dirigente Confesercenti forlivese.

"Inizia con progettualità ed entusiasmo ad operare un soggetto unitario di promo-commercializzazione in ambito turistico che si pone interlocutore privilegiato con il sistema di governance turistica - afferma Patrignani -. La nostra ambizione è che InRomagna divenga collettore delle varie opportunità di sviluppo turistico territoriale. È nei momenti di difficoltà che occorre avere una visione futura, e trovare il percorso per concretizzarla e con InRomagna investiamo per il futuro del nostro territorio, puntando sull'alto livello di professionalità e competenze in questo settore. Scendiamo in campo certi di poter portare un contributo al gioco di squadra tra pubblico e privati per sostenere il turismo, che è il nostro petrolio".

2Investiamo sul turismo romagnolo e regionale in maniera congiunta - aggiunge Ciarapica - intervenendo direttamente a sostegno di un settore strategico per il nostro sviluppo economico che ha necessità di infrastrutture adeguate e di un pieno collegamento grazie a un sistema rinnovato e potenziato della mobilità. Anche in ragione di questa istanza scaturisce la partnership con la società F.A che gestisce l’aeroporto di Forlì, che diventerà l'hub di riferimento per i flussi incoming in Romagna. F.A. e InRomagna opereranno in strettissimo collegamento".