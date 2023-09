Rinasce l'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Forlì-Cesena: Mondardini presidente

Rinasce l'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Forlì-Cesena. Presidente è Francesco Mondardini, che raccoglie il testimone da Andrea Greggi. Venerdì pomeriggio, alla Sala Maraldi della Fondazione Carisp Cesena, si è svolto il convegno “Dialogo tra professionisti: approfondimenti e novità fiscali” alla presenza di Filippo Cicognani, docente di diritto tributario all’Università di Bologna, di Giorgio Gavelli, commercialista e collaboratore del Sole 24 Ore, di Francesco Paolo Fabbri, commercialista dell’Ordine di Bologna esperto nell’istituto del ravvedimento operoso. Il convegno è stato l’occasione per presentare la nuova Unione Giovani Dottori Commercialisti di Forlì-Cesena, rinata dopo alcuni anni di inattività. A raccogliere il testimone, oltre a Mondardini, la vicepresidente Giulia Carroli e i membri del direttivo, Enrico Cangini, Gianluigi Montanari, Valentina Fina e Riccarda Ricci.

"L’Unione rappresenta un’associazione sindacale che riunisce oltre diecimila commercialisti iscritti a livello nazionale e che pone al centro dei suoi obiettivi la tutela del professionista e delle imprese da lui assistite - chiarisce Mondardini -. Il nostro obiettivo è riprendere le attività dell'unione e garantire alla provincia di Forlì-Cesena la propria rappresentanza all'interno delle delegazioni regionali e nazionali. Inoltre, l'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Forlì-Cesena ha come propria finalità quella di mettere in relazione i giovani colleghi creando un network di conoscenze e scambio di informazioni tra tutti, soprattutto dopo gli ultimi difficili anni. Questo avverrà attraverso eventi formativi, come quello odierno, confronti professionali e anche incontri più informali come cene, aperitivi, visite e attività sportive".