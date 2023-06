Rinegoziazione dei contratti di affitto, domande per i contributi fino al 3 novembre

Fino al 3 novembre sarà possibile presentare le domande di contributo economico destinato ai proprietari di alloggi privati disponibili a concludere la "rinegoziazione" del contratto di locazione. Due le possibili forme di rinegoziazione: riduzione del canone di locazione per almeno 6 mesi mantenendo il contratto di locazione vigente oppure modifica del contratto di locazione vigente, da contratto a canone libero a contratto a canone concordato.

Gli incentivi previsti, destinati ai proprietari degli alloggi, tendono a compensare in modo significativo la riduzione del canone di locazione per il tempo di durata della rinegoziazione.

Per i contratti di locazione i cui conduttori siano nuclei familiari che, a far tempo dal 1° maggio 2023, risiedevano anagraficamente e/o dimoravano abitualmente negli alloggi colpiti dagli eventi calamitosi ubicati nel territorio del Comune di Forlì, nel caso di rinegoziazione di contratti di durata tra 6 e 12 mesi, il contributo sarà pari al 100% del mancato introito, comunque non superiore a € 1.500.

Le domande di contributo vanno presentate presso l'Ufficio Casa del Comune di Forlì (Via Tina Gori n. 58 – tel. 0543.712785) oppure inviando la modulistica prevista all'indirizzo: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it

Accedendo al sito del Comune www.comune.forli.fc.it è possibile scaricare sia il testo completo dell'Avviso, sia il modulo per la presentazione della domanda.

Per info: https://www.comune.forli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=82163