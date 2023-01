Rinnovamento tecnologico, società di Bertinoro stringe un importante accordo con un'azienda municipalizzata di Riga

Il 2023 di Techoil, società fondata nel 2006 come “spin-off ” di una importante realtà europea costruttrice di piattaforme aeree di lavoro, inizia sotto i migliori auspici. L’azienda di Bertinoro ha infatti infatti consegnato due unità del modello di piattaforma VT75 all’azienda municipalizzata che si occupa dei servizi di trasporto pubblico tramite filobus e tram. Ma la notizia è solo il preludio a un rapporto consolidato che il costruttore di Bertinoro sta sviluppando con profitto proprio con la dirigenza di Rigas Satiksme.

“Le nostre VT75 andranno a sostituire il parco macchine della società lettone e rientrano in un programma più ampio di rinnovamento tecnologico dell’azienda - spiega Giovanni Adami Carbonara, direttore commerciale di Techoil -. Siamo lieti che anche Hct Automotive, il nostro partner commerciale in Lettonia, abbia scommesso su Techoil, a testimonianza e dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto non solo dal nostro dipartimento commerciale, ma anche e soprattutto dalla divisione ricerca e sviluppo e dall’ufficio tecnico”.

"Puntando su componenti di prima scelta e impianti elettronici all’avanguardia, Techoil ha così valorizzato e ampliato la ventennale esperienza dei soci fondatori puntando sulla progettazione e sulla qualità di costruzione delle piattaforme, ma specialmente sull’affidabilità del proprio prodotto - aggiunge Paolo Scogli amministratore delegato di Techoil -. L’alta professionalità dimostrata nel corso degli anni ha fatto della nostra azienda un riferimento nella progettazione e prototipazione di piattaforme ad alto contenuto tecnico. Moltissimi sono infatti i progetti realizzati insieme a partner internazionali che in questo anno ci vedranno nuovamente protagonisti sullo scacchiere internazionale. Ovviamente, prima della consegna a Rigas Satiksme, abbiamo tenuto un corso di formazione sul posto che ci ha resi ancora più orgogliosi del lavoro fatto e che ha fatto davvero capire ai nuovi proprietari delle VT75 le reali potenzialità di queste splendide macchine”.