Rinnovate le delegazioni sindacali alla Bonfiglioli Riduttori: alta partecipazione al voto

Si sono svolte da mercoledì a venerdì le votazioni per il rinnovo delle Rsu e Rls nel polo industriale forlivese della Bonfiglioli Riduttori, specializzata nella progettazione di ingranaggi di qualità a cambi per moto e macchine agricole e in motori elettrici e affini e che conta circa 700 lavoratori impiegati. Altissima la partecipazione al voto: ha votato il 78,6% degli aventi diritto e tra gli operai l’affluenza al voto supera l’87%. Per quanto concerne il "collegio operai", la Uilm ha ottenuto 164 voti pari al 40,8% delle preferenze ed eleggendo tre delegati. Tre delegati anche per la Fiom (152 voti e 37,8% delle preferenze), mentre uno per Ugl (63 voti, 15,6%) e Fim (23 voti, 5,7%). Nel "collegio operai-impiegati", la Uilm ha ottenuto 188 voti pari al 35,6% delle preferenze ed eleggendo tre delegati. Quattro delegati per la Fiom (236 voti e 44,7% delle preferenze), mentre uno per Ugl (63 voti, 11,9%) e Fim (41 voti, 7,7%).

Fiom

La Fiom, afferma il segretario generale Giovanni Cotugno, "resta largamente il sindacato più votato in fabbrica, riconoscendo ai metalmeccanici della Cgil il buon lavoro fatto in questi anni difficili, dove i delegati hanno sempre provato migliorare la situazione in fabbrica attraverso il dialogo nelle assemblee, la contrattazione con la direzione e gli scioperi di fronte alle problematiche più rilevanti. La Fiom e la Cgil di Forlì ringraziano tutti i lavoratori della Trasmital che hanno premiato un sindacato serio, coerente e democratico: andiamo avanti, tutti insieme".

La Uilm

La Uilm ha aumenta voti e percentuali, vincendo l'elezione nel "collegio operai", passando dal 37.5% del 2017 al 40.8% del 2020 fra gli operai, e dal 30.7% del 2017 al 35.6% comprensivo fra operai e impiegati del 2020. La Uilm ha conquista tre delegati, mentre Fim e Fiom ne perdono uno rispetto al 2017. "Un consenso alla UIL che va al di là di ogni più rosea previsione", evidenzia il sindacato in una nota.

L'Ugl

Dei candidati della lista Ugl Metalmeccanici collegio operai e collegio impiegati sono stati eletti un Rsu ed un Rls nella figura di Mauro Burzacchi. "Rivolgo un ringraziamento particolare a lavoratori e iscritti per il prezioso lavoro svolto - afferma Francesco Stavale, segretario regionale Ugl Metalmeccanici Emilia-Romagna -. Abbiamo triplicato le preferenze di tre anni fa. Il nostro sindacato vigilerà sugli accordi presi dall'azienda di trasformare i contratti di lavoro interinale con contratti a tempo indeterminato e non derogherà dalla nostro impegno a difendere i diritti inalienabili dei lavoratori”. Filippo Lo Giudice, segretario Utl dell'Ugl di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, si congratula con dirigenti e iscritti della categoria Metalmeccanici" per l'importante risultato ottenuto", inviando "un grande in bocca al lupo ai delegati eletti, per l’impegno che li attende, a partire dal rinnovo del contratto integrativo aziendale".