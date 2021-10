Rinnovato il contratto provinciale degli operai agricoli: aumentano le retribuzioni

Al termine di una lunga trattativa è stato siglato martedì scorso l'accordo per il rinnovo del contratto interprovinciale degli operai agricoli e florovivaisti delle province di Forlì-Cesena e Rimini dalle tre sigle sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil. "L'accordo, che interessa 7.000 addetti delle aziende agricole private delle due province - illustrano i sindacati - prevede un aumento economico del 1,7% sulle retribuzioni dal primo, l'introduzione di un nuovo livello sopra l'area non professionalizzata per i lavoratori addetti alla raccolta massiva di frutta e ortaggi nonché il mantenimento del diritto alla riassunzione e la garanzia di continuità occupazionale tramite l'assunzione con le tre fasce occupazionali (51 - 104 e 162 giornate). Si è infine deciso di dare continuità alla discussione iniziata in sede di trattativa tramite delle commissioni che lavoreranno su alcuni temi ancora aperti, tra cui la revisione e il rinnovamento del mansionario, l’individuazione delle fasi lavorative, la costituzione di un ente bilaterale e gli strumenti di contrasto al lavoro nero e al caporalato".