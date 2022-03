"Ai lavoratori 2400 euro in più all'anno": il plauso per il rinnovo del contratto aziendale

"Esprimiamo grande soddisfazione per l’importante rinnovo del contratto aziendale alla Cepi, azienda forlivese che occupa circa 160 dipendenti che produce impianti di stoccaggio, trasporto, dosaggio e automazione per l’industria alimentare". Così Riccardo Zoli, segretario di Fim Cisl Romagna nel territorio forlivese, commenta l'esito dell'assemblee di martedì scorso che hanno visto all’unanimità l'approvazione dell'accordo per il rinnovo del contratto aziendale.

“L’accordo- spiega Zoli - estende meccanismi di flessibilità che migliorano la conciliazione dei tempi vita-lavoro e introduce percorsi formativi funzionali alla crescita professionale delle maestranze. Sono state inoltre consolidate le relazioni sindacali attraverso dei momenti d’incontro sui temi dell’organizzazione del lavoro, dei cicli produttivi e sul tema della salute e sicurezza. Inoltre la quota del buono pasto passa a 6 euro al giorno per il 2022 e a 7 euro dal 2023. In merito al premio di risultato, è stato introdotto un nuovo indicatore che, insieme all’indicatore già esistente, porterà ad un valore complessivo del premio di circa 2.400 eiro"

"Oggi è sempre più importante adeguare i contenuti della contrattazione alle emergenze del momento - prosegue -. Nel rispondere alle fibrillazioni dei mercati, ai costi delle materie prime e approvvigionamenti, ma soprattutto per rispondere al caro vita che colpisce in modo sempre più duro i lavoratori, la strada da seguire è una: alzare la qualità delle relazioni sindacali. Questo significa più formazione per preparare, aggiornare e riconoscere le professionalità interne, a vantaggio sia delle necessità dell’impresa che dei lavoratori. Più conciliazione tra tempi di vita e di lavoro per rispondere a bisogni emergenti. Più ristori economici. Sono queste le direzioni giuste e i risultati più incoraggianti di questo rinnovo contrattuale. Crediamo dunque che quello firmato sia complessivamente un buon accordo che risponde concretamente alle istanze delle lavoratrici e lavoratori della Cepi".