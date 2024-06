Rinnovo contratto del turismo e pubblici esercizi: scioperano i lavoratori dell'Ugl Romagna

Proclamato lo sciopero del personale dipendente dalle imprese che applicano il contratto collettivo nazionale del comparto 'Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo' per martedì, con l’astensione dal lavoro per l’intero turno giornaliero. E per coloro che non sono in servizio in questa giornata lo sciopero, sempre per l’intero turno di lavoro, sarà effettuato lunedì.

“Tre milioni di lavoratori sono in attesa del rinnovo del contratto da ormai 4 anni - afferma Giuseppe Greco, segretario provinciale dell'Ugl Terziario Romagna. -. E c'è una situazione di stallo del negoziato. Senza aggiornare il testo si continua a fomentare il lavoro precario e povero in particolare. In tutta la Romagna, in particolare, sono impiegati circa 135 mila lavoratori del comparto. Ma anche in queste categorie è in aumento la sofferenza economica, a causa del diminuito potere d'acquisto a fronte di un'impennata dei prezzi con inflazione e speculazione in corso. E dire che il fatturato del turismo è invece in netto aumento a livello nazionale, ma è una ricchezza accumulata sulla pelle dei lavoratori".