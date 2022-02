L'azienda che produce macchine da gelato va incontro agli operai: aumentati premi in busta paga e buoni pasto

Giovedì mattina i lavoratori dello stabilimento Carpigiani di Forlì hanno approvato a larga maggioranza l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, sottoscritto dalla Fiom-Cgil, dalle rappresentanze sindacali Unitarie e dalla direzione aziendale. Carpigiani Group è un’azienda specializzata a livello globale nella produzione delle macchine da gelato, che a Forlì ha uno stabilimento che occupa oltre 40 dipendenti, in crescita sia in termini di volumi produttivi che di occupati.

"Il contratto ha durata triennale (2022-2024) e ribadisce alcuni punti già consolidati nel preesistente contratto, per quanto riguarda la centralità formazione professionale e la possibilità di concordare gli interventi formativi, la gestione condivisa degli aumenti di livello, e la crescita dell’occupazione stabile, introducendo la valutazione della trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato dopo 12 mesi di lavoro - spiega il segretario generale della Fiom Cgil, Giovanni Cotugno -. Inoltre il contratto inserisce elementi economici fortemente migliorativi a fronte di un sostanziale invariabilità delle condizioni della prestazione lavorativa. Il contratto aziendale ha un valore complessivo massimo di 3356 euro".

"Viene infatti incrementato il valore del premio di risultato, che passa da 1122 a 1428 euro, divisi su due parametri legati ad indicatori di produttività e di qualità, come anche il welfare contrattuale di 50 euro (da 200 a 250 euro). Inoltre viene incrementato il valore del buono pasto, che passa da 5.29 euro a 7 euro al giorno. Infine viene aumentata e ampliata un’indennità per le lavorazioni “sporche”, con un valore di 40 centesimi per ogni ora lavorata, che andrà a quei lavoratori che svolgono mansioni con un maggior disagio. L’erogazione del premio verrà tramite un acconto pari a 350 euro sulla retribuzione di settembre e un saldo sulla retribuzione di dicembre".

"Il contratto include anche un impegno volto a migliorare nel più breve tempo possibile la salubrità degli ambienti di lavoro, attraverso l’ampliamento degli spogliatoi, il potenziamento dell’aspirazione della cabina di smerigliatura e l’ampliamento del parcheggio - prosegue Cotugno -. Come Fiom-Cgil e come delegati sindacali di fabbrica riteniamo importante la firma di un accordo che innanzitutto dà risposte economiche ai lavoratori, che dall’inizio di quest’anno si sono visti aumentare senza controllo le bollette delle utenze domestiche, in attesa di un intervento governativo che ponga un freno a una situazione che rischia di diventare insostenibile dal punto di vista sociale. Siamo altresì soddisfatti di poter riconfermare una pratica e una storia di positive relazioni sindacali e che afferma, anche in questo territorio, un modello di confronto fondato sul reciproco rispetto, e sulla dignità delle lavoratrici e dei lavoratori".