Rinnovo del consiglio della Camera di commercio, Albonetti: "Procedure complesse, attivate nei tempi corretti"

Sul rinnovo del consiglio della Camera di commercio della Romagna interviene Roberto Albonetti, Segretario generale della Camera di commercio della Romagna e responsabile del procedimento di rinnovo del Consiglio della Camera di commercio della Romagna.

“In merito alle preoccupazioni emerse sul rinnovo del Consiglio della Camera di commercio della Romagna, ci tengo a informare che gli Organi camerali, scaduti il 19 dicembre 2021, sono regolarmente in carica fino a completamento delle procedure di rinnovo. Procedure che sono state attivate nei tempi e nelle modalità corrette. L’attuale fase dell’iter procedurale è in capo alla Regione Emilia-Romagna che, non appena terminati i controlli di propria competenza sulla documentazione presentata, emanerà il decreto di determinazione del numero dei rappresentanti in Consiglio con cui individua le Organizzazioni – o loro apparentamenti – a cui spetta la designazione dei componenti, nonché il numero dei consiglieri che ciascuna può nominare. Successivamente la Regione chiederà alle Organizzazioni imprenditoriali, alle Organizzazioni sindacali e alle Associazioni di tutela dei consumatori – o loro apparentamenti – e alla Camera di commercio per quanto riguarda il rappresentante dei liberi professionisti, di inviare i nominativi dei designati, entro trenta giorni dalla richiesta".

"Una volta ricevute le designazioni - prosegue Albonetti - la Regione, dopo avere verificato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, emanerà un ulteriore decreto con cui nominerà il Consiglio della Camera di commercio della Romagna e, contestualmente, convocherà la riunione di insediamento, con all’ordine del giorno la nomina del Presidente dell’Ente. Ci tengo a precisare che il procedimento di rinnovo del Consiglio camerale è stato particolarmente complesso per la mole di documentazione richiesta e il numero delle organizzazioni che hanno partecipato alle procedure, ma si è svolto con regolarità e con la collaborazione di tutti”.