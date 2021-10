Rinnovo del Consiglio della Camera di commercio: eletto il rappresentante dei Liberi professionisti

Anna Maria Bonanni, presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Forlì-Cesena, è stata eletta rappresentante dei liberi professionisti nel Consiglio della Camera di commercio della Romagna, che entrerà in carica per il prossimo quinquennio. I presidenti degli Ordini e Collegi professionali delle province di Forlì-Cesena e Rimini, nel corso di una riunione, che si è svolta on line, coordinata da Roberto Albonetti, segretario generale della Camera di commercio della Romagna e responsabile del procedimento di rinnovo del Consiglio, hanno eletto a maggioranza Anna Maria Bonanni, presidente del dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Forlì-Cesena, quale rappresentante dei liberi professionisti nel prossimo Consiglio camerale.

“Riscontro con grande soddisfazione l'attestato di stima e di fiducia che i presidenti degli Ordini e dei Collegi Professionali delle Province di Forlì-Cesena e Rimini mi hanno riposto nominandomi, in loro rappresentanza, nel Consiglio della Camera di commercio della Romagna. La rappresentanza delle professioni e la ricerca di spunti comuni tra così diverse peculiarità è stimolo quotidiano per chi, come la sottoscritta, si pregia di rivestire il ruolo di Presidente di un Ordine Professionale – ha commentato Bonanni -. Per perseguire questo obiettivo è stata proposta la mia candidatura, supportata dai colleghi attraverso la collaudata esperienza del Comitato Unitario delle Professioni di Forlì-Cesena. In questo insieme di Presidenti, impegnati e presenti, è stata valorizzata la necessità di una sempre maggiore connessione tra Professionisti e Sistema camerale. Nelle nostre province ci sono migliaia di professionisti che sono cerniera tra imprese e cittadini con le pubbliche amministrazioni. Una connessione che si farà sistema attraverso una figura, la mia, che si occupa di lavoro, perché di questo, l'attualità ci chiede di parlare per prospettare soluzioni. Si avvia così una ulteriore occasione per promuovere coesione tra professioni in una visione interprovinciale. Avvieremo subito il nostro lavoro nel solco degli indirizzi della Camera di commercio, un ente fondamentale nel tessuto sociale ed economico territoriale, un ente che ringrazio dell'occasione a nome di noi tutti e che merita tutta la nostra attenzione”.

"Sono molto soddisfatto del clima di collaborazione e di unità di intenti, pur nella diversità di professioni ed esperienze, che ho avuto modo di constatare negli incontri con i presidenti degli ordini e dei Collegi delle province di Forlì-Cesena e Rimini. Sono certo che avremo modo di collaborare proficuamente nel prossimo mandato - dichiara Albonetti -. Con l'elezione di Bonanni quale rappresentate del liberi professionisti nel prossimo Consiglio camerale, si aggiunge un ulteriore, importante, mattone alla definizione dei futuri Organi della Camera di commercio della Romagna. Comincia a delinearsi il quadro del prossimo consiglio camerale, che sarà formato da 22 Consiglieri, indicati dalle associazioni di categoria, a cui si aggiungono, oltre alla Bonanni in rappresentanza dei liberi professionisti, anche il rappresentante del sindacato dei lavoratori e quello delle associazioni di tutela dei consumatori.”