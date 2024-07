Rinnovo della Rsu alla Diesse Arredamenti, eletti tre rappresentanti della Fillea Cgil ed uno della Filca Cisl

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Rsu dei lavoratori della Diesse Arredamenti, azienda specializzata nella realizzazione d’interni per yacht dei brand più influenti e prestigiosi della nautica mondiale. "La partecipazione al voto è stata ottima, con oltre il 70 %, che hanno voluto dare il loro sostegno ai colleghi candidati per assumere questo importante ruolo", le parole di Roberto Casanova (Filca Cisl Romagna) e Antonella Arfelli (Fillea Cgil Forlì-Cesena).

La Fillea Cgil ha ottenuto l’88% delle preferenze eleggendo 3 Rsu, con la conferma di Daniela Corzani, l’entrata in campo di Stefano Barucci (già Rls) e di Maria Rosaria Sabatino; la Filca Cisl con il 12 % ha eletto una Rsu alla prima esperienza, Simona Pianosa. Nessun rappresentante risulta eletto per il sindacato dell’Ugl, che invece nelle precedenti elezioni aveva ottenuto un componente nella Rsu.

Dai sindacalisti arrivano gli auguri agli eletti di "un buon lavoro, finalizzato al rinnovo dell’integrativo, al confronto con la direzione aziendale su inquadramenti e competenze del personale, al potenziamento del miglioramento delle condizioni di lavoro. Obiettivi importanti che potranno essere raggiunti con il lavoro ed il supporto di tutti i colleghi".