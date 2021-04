"Trasformare le criticità in opportunità": Cna punta su rete, competenze e persone

Si completa a Forlì la campagna per il rinnovo degli organi elettivi di Cna nelle quattro aree territoriali in cui è organizzata l’associazione: appuntamento lunedì alle 20.30 per l’assemblea elettiva di Cna Area Forlì città. Per garantire la sicurezza di tutti, l’evento si terrà in modalità online. L’assemblea sarà dedicata al tema “Pronti, Ri-partenza, Via. Ri-creiamo valore insieme?”, con spunti e soluzioni per proteggere il tessuto produttivo locale. Dove fare rete nell’associazione è importante ed è importante partecipare attivamente al rinnovamento attraverso il voto.

"Nell’occasione - spiega Monica Sartini, presidente di Cna Forlì città - con l’aiuto del consulente Davide Cortesi, ragioneremo su come Ri-partire insieme, riprogettando il nostro futuro e condividendo le esperienze fatte in questi difficili mesi di emergenza che ha colpito tutti gli strati sociali. In questo stato di incertezza e di difficoltà che stiamo vivendo in tutti gli aspetti della nostra quotidianità non dobbiamo restare passivi rinunciando al nostro fare, ai progetti e al nostro futuro. È vitale essere lucidi, interpretare questa realtà con occhi propositivi per darci, a tutti noi, una nuova possibilità. Trasformare le criticità in opportunità è possibile, attraverso la conoscenza, la relazione, le competenze e le persone. Ripartiamo da noi".

"Viviamo un periodo molto pesante anche dal punto di vista emotivo - continua Sartini -, ma è importante, è necessario innescare piani alternativi per mantenere attivo il nostro agire: come associazione, ad esempio, ci adeguiamo al momento contingente e confermiamo la nostra vicinanza simbolica verso i nostri associati con una assemblea on line. Riteniamo doveroso fare del nostro meglio per veicolare nuove prospettive, possiamo e dobbiamo essere acceleratori di nuovi comportamenti: Ri-guardiamoci con lucidità, Ri-guardiamo la realtà con consapevolezza, Ri-guardiamoci insieme per creare nuove opportunità e relazioni. I segnali che questo è possibile ci sono: veicoliamoli e facciamoci contaminare dalle idee e dalle esperienze attraverso la rete".

L’assemblea si aprirà con i saluti della presidente dell’area territoriale Cna Forlì città Monica Sartini, che darà l’avvio procedure elettive. Al centro della serata il webinar “Pronti, Ri-partenza, Via. Ri-creiamo valore insieme” a cura di Davide Cortesi, a seguire il dibattito, la relazione della presidenza uscente e le conclusioni del presidente di Cna Forlì-Cesena Lorenzo Zanotti. Durante la serata saranno presentati i candidati alla presidenza di area territoriale all’assemblea provinciale. Sarà poi possibile votare nelle giornate di martedì e mercoledì, dalle 8.30 alle 17.30 presso gli uffici Cna di riferimento. È possibile partecipare all’assemblea iscrivendosi attraverso il sito www.cnafc.it. Per informazioni contattare Paola Strocchi (paola.strocchi@cnafc.it - 0543 770100) o Sabrina Imolesi Casadei (sabrina.imolesi@cnafc.it - 0543 770101).