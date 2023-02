Riparte il tour delle imprese della giunta: "Forlì si dimostra ancora una volta terra di grandi imprenditori"

Dopo un periodo di stop, è ripartito il ciclo di visite alle realtà aziendali del territorio promosso dall’assessorato alle attività produttive del Comune di Forlì. Il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessora Paola Casara hanno fatto tappa in questi giorni alla Steel Pool Cantieri, alla Geplast Communication, a Romagna Pannelli e alla Tecomet Srl. Per il primo cittadino si tratta di “quattro realtà distinte ma caratterizzate ognuna da altissime professionalità, che si intrecciano per mission e competenze nell’ambito dell’edilizia contemporanea".

Steel Pool Cantieri, Geplast Communication, Romagna Pannelli e Tecomet Srl rappresentano, ha aggiunto il sindaco, "delle vere e proprie eccellenze nei rispettivi ambiti di intervento, nonché un volano di investimenti e crescita occupazionale con importanti ricadute su tutto il territorio". "Forlì si dimostra ancora una volta terra di grandi imprenditori - sono le parole dell'assessora Casara -. Dopo una breva pausa invernale abbiamo voluto riprendere il nostro viaggio nel tessuto imprenditoriale locale con l’obiettivo di dare voce e il giusto risalto a chi crea occupazione, investe ed esporta competenze in tutto il mondo".

Steel Pool Cantieri progetta e realizza rivestimenti architettonici in metallo per edifici di pregio e immobili icona. Tecomet si occupa invece delle strutture in carpenteria metallica di un edificio, con particolare riferimento a capannoni industriali in ferro per il settore della logistica. Alla Geplast, invece, è affidata la commercializzazione di lastre in materiale plastico, anche riciclato o rigenerato, destinate ai settori dell’allestimento, arredamento tecnologico, stampa digitale, comunicazione, insegne luminose, industria ed edilizia. Romagna Pannelli, infine, è un’azienda specializzata nella distribuzione a livello locale di pannelli metallici coibentati e non per coperture e rivestimenti industriali, dispositivi di sicurezza, materie plastiche per lucernai e finestrature industriali.