Risparmio energetico e sviluppo sostenibile: il Comune spinge per la riduzione dei gas serra

Dal confronto e dalla proficua collaborazione fra l’Assessorato alle attività produttive del Comune di Forlì e le rappresentanze del mondo imprenditoriale del territorio, ha preso forma un progetto innovativo rivolto alle micro e piccole imprese, volto a incentivare il risparmio energetico e lo sviluppo sostenibile. Mettendo in sinergia le misure e le opportunità in materia di promozione dell’efficienza energetica, l’Amministrazione Comunale di Forlì ha elaborato una strategia per favorire le riduzioni di consumi e di emissioni di gas serra.

"Siamo fermamente convinti che sviluppo economico e sostenibilità ambientale devono marciare di pari passi - afferma l’assessora Paola Casara - e per dare una mano alle micro e piccole imprese forlivesi abbiamo istituito un Fondo specifico destinato all’erogazione di contributi finalizzati ad incentivare la diagnosi energetica delle proprie sedi”. L’obiettivo è di accrescere la consapevolezza delle medesime circa l’incidenza dei consumi energetici e la necessità di compiere investimenti al fine della riduzione degli stessi. La dotazione del Fondo è di 30mila euro e l’assegnazione dei contributi avverrà secondo criteri e condizioni indicate nel Bando che è consultabile, insieme all’Avviso pubblico e al Modulo di presentazione le domande, sul sito istituzionale del Comune di Forlì https://www.comune.forli.fc.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx o nell’Albo Pretorio on line https://trasparenza.comune.forli.fc.it/.

Le domande devono essere presentate entro il 15 gennaio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.forli@pec.comune.forli.fc.it. Per ogni informazione tecnica gli interessati possono rivolgersi a Michela Valenti, funzionario del Servizio Ambiente e Urbanistica, e-mail michela.valenti@comune.forli.fc.it – tel. 0543 712574. Per qualsiasi altra informazione relativa alle modalità di partecipazione al bando, è possibile contattare la segreteria del Servizio Edilizia e Sviluppo Economico, e-mail mariateresa.babacci@comune.forli.fc.it – tel. 0543.712201.