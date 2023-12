Il ristorante-pizzeria ha compiuto 45 anni: "Passione e maestria, è come stare in casa"

Prosegue il tour dell'amministrazione comunale di Meldola nelle realtà imprenditoriali locale. Il sindaco Roberto Cavallucci, insieme all'assessora alle Attività produttive, Simona Zuccherelli, accompagnati dall’Associazione di categoria di riferimento, Confcommercio, hanno fatto visita alla pizzeria "La Meridiana", venendo accolti dal titolare Tonino Coppola. Aperta dal 1978, ben 45 anni fa, "ha visto passare molte decine di camerieri", ha raccontato Tonino. Ed i più erano molto giovani, proprio come l'imorenditore all’epoca, che finita la scuola, lavoravano per raccimolare qualche soldino.

"I tempi erano felici e spensierati ed il lavoro di certo non mancava, come non manca oggi - ha proseguito Coppola -. All’epoca i ragazzi mangiavano una pizza prima di andare all’amato cinema; al ristorante ci si tornava pure in seconda serata, dopo la discoteca, e ci si fermava sino alle tre del mattino". Nel 1998 lo storico Alceo, conosciuto ed affermato gestore e cuoco, è andato in pensione; da quel momento l’attività è passata a Tonino ed al fratello Vito.

"Oggi Tonino e la figlia Caterina hanno le redini di questo ristorante-pizzeria che conducono con passione e maestria - sono le parole di Cavallucci e Zuccherelli -. Il tempo non ha cambiato “La Meridiana”, una storica attività di ristorazione, dove il servizio cortese e familiare ti fa sentire a casa. Ed in cucina c’è Antonella, moglie di Tonino, che prepara - con amore e dedizione - piatti della tradizione romagnola. Oltre alle pizze, la pasta è fatta in casa e poi ci sono le carni romagnole per finire con un bel carrello di dolci".