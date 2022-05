Aperto dal 1968, lo storico ristorante raddoppia per l'estate: "Il piatto forte? Le tagliatelle al ragù"

La Loggia della Beccheria si prepara ad ospitare anche nell’estate 2022 un locale destinato alla ristorazione: in attesa di avviare la riqualificazione dell’intera loggia, ancora per quest’anno il Comune di Forlimpopoli ha lanciato il bando per la concessione temporanea di questo caratteristico spazio e dell’area prospiciente (circa 190 metri quadrato in piazza Pompilio), in linea con il percorso partecipativo di rigenerazione urbana ‘Troviamo insieme la ricetta giusta per il territorio’.

Nel bando si chiedeva ai candidati "di delineare una proposta di ristorazione che punti sull’enogastronomia locale, nel rispetto della qualità e della tradizione artusiana, per l’utilizzo di prodotti genuini, prevalentemente locali e preferibilmente a Km 0, nonché per l’accuratezza della presentazione. Inoltre, l’offerta enogastronomica dovrà essere integrata dall’organizzazione di piccoli eventi culturali e di intrattenimento". A vincere il bando è stato il ristorante "Anna", fondato nel 1968 da Anna Pasini e Antonio Casadei e che si trova in viale Matteotti 13.

La gestione del locale è familiare. L’anima frizzante del ristorante è ancora racchiusa nella sinergia familiare capitanata da Mauro Ravaglia e Verdiana Casadei. Tutti i componenti della famiglia hanno specialità differenti. Verdiana ogni giorno si dedica con passione alla ricerca delle materie prime e alla preparazione di pasta fresca e primi piatti. Massimiliano, affiancato da Mirka, con cura e professionalità, realizza e i piatti, mentre Stefano si dedica alla soddisfazione dei palati più golosi con la preparazione di dessert.

La famiglia Ravaglia ha così colto l'occasione del bando per raddoppiare, organizzandosi per l'estate in in due location differenti: una per il pranzo ed una per la cena. "A pranzo saremo aperti nella nostra sede storica di via Matteotti a Forlimpopoli, mentre la sera in Piazza Pompilio 15 - spiega Mirka Ravaglia -. Abbiamo deciso di partecipare al bando per avere l'opportunità di accogliere i nostri clienti nel periodo estivo all'aperto visto che noi lo spazio esterno non l’abbiamo. Saremo operativi, tempo permettendo, tutte le sere (escluso il lunedì) dal 28 maggio - dalle 19:30 alle 22:00 - e sono aperte fin da ora le prenotazioni allo 0543 741330".

Come previsto nel tempo, "Anna" punterà sulle classiche specialità romagnole, "incluse alcune ricette tipiche artusiane che costituiscono delle pietre miliari nella storia della cucina italiana". Il piatto che va per la maggiore? "La nostra tagliatella al ragù, la paglia e fieno con i funghi e il coniglio arrosto". "Anna" sarà protagonista anche della Festa Artusiana, in programma dal 25 giugno al 3 luglio:"Presenteremo un tipico menù con ricette artusiana, ma lo stiamo ancora studiando".