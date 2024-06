Ristorazione, pubblici esercizi e turismo: rinnovato il contratto con Fipe-Confcommercio

"Accogliamo con grande soddisfazione il rinnovo del Contratto nazionale pubblici esercizi, ristorazione collettiva, commerciale e turismo con Fipe-Confcommercio, un'intesa ottenuta dopo un negoziato articolato e complesso, e che approda alla definizione di significativi aumenti salariali e positive modifiche normative". Così il segretario provinciale Ugl Terziario Romagna, Giuseppe Greco, che esprime “soddisfazione” in casa sindacale per la sottoscrizione dell’accordo sancita mercoledì a Roma.

Il rinnovo del contratto verrà applicato in tutta Italia ad oltre 1 milione di lavoratrici e lavoratori delle 333mila aziende del settore. "E un momento fondamentale per rispondere all'emergenza salariale e giunge al termine di una trattativa lunga e difficile - commenta il segretario nazionale di Ugl Terziario, Luca Malcotti -. Proprio l'Ugl ha richiesto e ottenuto diversi miglioramenti del contratto collettivo di questo comparto pubblici esercizi, ristorazione collettiva, commerciale e turismo, in particolare: aumenti salariali, benefici sanitari con l'assistenza integrativa, l'aggiornamento delle figure professionali rispetto all’evoluzione dei vari comparti, un contratto più vicino alle esigenze delle lavoratrici in tema di politiche di genere, congedi e pari opportunità".